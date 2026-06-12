100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

What U.S. and Iran are demanding in latest peace proposal

Season 2026 Episode 121 | 3m 57s

The U.S. and Iran both say they are inching closer to a deal to end the war that started nearly four months ago. But as with previous announcements, there are few details on the timing and execution of any agreement. White House correspondent Liz Landers reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E121 | 57:46
Watch 6:19
PBS News Hour
Gaza's students strive to learn despite shattered schools
How Gaza's students are still learning despite shattered schools and displacement
Clip: S2026 E121 | 6:19
Watch 9:52
PBS News Hour
Springsteen on critical patriotism and the power of protest
Bruce Springsteen on 'critical patriotism' and the power of protest music
Clip: S2026 E121 | 9:52
Watch 9:42
PBS News Hour
Brooks and Capehart on tradeoffs of possible U.S.-Iran deal
Brooks and Capehart on the tradeoffs of a possible U.S.-Iran deal
Clip: S2026 E121 | 9:42
Watch 7:06
PBS News Hour
Mideast experts assess potential U.S.-Iran agreement
'Close doesn't count': Mideast experts assess potential U.S.-Iran agreement
Clip: S2026 E121 | 7:06
Watch 6:22
PBS News Hour
UFC at White House spotlights Trump's partnership with White
White House UFC event spotlights Trump’s decades-long partnership with Dana White
Clip: S2026 E121 | 6:22
Watch 8:12
PBS News Hour
News Wrap: Judge orders Trump's name from Kennedy Center
News Wrap: Judge says Kennedy Center must remove Trump's name by Friday deadline
Clip: S2026 E121 | 8:12
Watch 3:15
PBS News Hour
Remembering painter David Hockney and his artistic legacy
Remembering revolutionary painter David Hockney and his artistic legacy
Clip: S2026 E121 | 3:15
Watch 5:41
PBS News Hour
Spy program set to expire as Congress rejects FISA extension
Surveillance program set to expire as Congress rejects FISA extension
Clip: S2026 E120 | 5:41
Watch 6:13
PBS News Hour
Why SpaceX is rocketing toward largest IPO in history
Why SpaceX is rocketing toward largest IPO in stock market history
Clip: S2026 E120 | 6:13
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E121 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E120 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E119 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E118 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E117 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E116 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E115 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E114 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E113 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E112 | 56:45