PBS News Hour

January 9, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 9 | 56m 44s

Friday on the News Hour, the latest jobs numbers show the economy growing at the slowest pace since the pandemic, and certain groups are taking the hardest hits. The wife of the woman killed by an ICE agent in Minneapolis speaks out as fear ripples through the community, including its schools. Plus, Iran threatens a further crackdown on protests, despite President Trump's threat to intervene.

Aired: 01/08/26 | Expires: 02/08/26
Watch 7:25
PBS News Hour
The mounting economic challenges weakening the job market
The mounting economic challenges weakening the job market
Clip: S2026 E9 | 7:25
Watch 5:26
PBS News Hour
News Wrap: Russia uses new hypersonic missile in Ukraine
News Wrap: Zelenskyy says Russia used hypersonic missile to send Europe a message
Clip: S2026 E9 | 5:26
Watch 5:13
PBS News Hour
New video of ICE shooting emerges as tensions rise
New video of Minneapolis ICE shooting emerges as tensions rise across the nation
Clip: S2026 E9 | 5:13
Watch 9:00
PBS News Hour
Iran threatens further crackdown as protests grow
Iranian government threatens further crackdown as protests grow
Clip: S2026 E9 | 9:00
Watch 8:04
PBS News Hour
Soboroff reflects on lessons of LA wildfires in 'Firestorm'
Jacob Soboroff reflects on lessons learned from LA wildfires in 'Firestorm'
Clip: S2026 E9 | 8:04
Watch 5:38
PBS News Hour
What oil companies need before tapping Venezuela's reserves
What oil companies need before tapping Venezuela’s vast reserves
Clip: S2026 E9 | 5:38
Watch 10:33
PBS News Hour
Brooks and Capehart on the Minnesota ICE shooting
Brooks and Capehart on the response to the Minnesota ICE shooting
Clip: S2026 E9 | 10:33
Watch 57:46
PBS News Hour
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E8 | 57:46
Watch 6:20
PBS News Hour
Protesters push for accountability after ICE shooting
Minnesota leaders and protesters push for accountability after ICE shooting
Clip: S2026 E8 | 6:20
Watch 6:03
PBS News Hour
What federal guidelines say about agents using deadly force
What federal guidelines say about agents using deadly force
Clip: S2026 E8 | 6:03
Watch 57:46
PBS News Hour
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E8 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46
Watch 56:42
PBS News Hour
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E6 | 56:42
Watch 57:46
PBS News Hour
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E5 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E4 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E3 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E2 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E1 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E365 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E364 | 57:46