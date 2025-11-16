November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode

Extras
How the bill that ended the shutdown could threaten the U.S. hemp industry’s future
Italy’s oldest barista, who has served coffee since WWII, turns 101
Questions linger in a Georgia town more than a year after the toxic BioLab fire
News Wrap: Border Patrol agents make more arrests on 2nd day of Charlotte surge
Key takeaways from COP30 halfway through the UN climate summit
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
Why one man with a genetic predisposition for Alzheimer's disease is defying the odds
How sanctions imposed by Trump are taking a toll on the International Criminal Court
Trump feuds with MAGA ally ahead of vote to release Epstein files
News Wrap: Federal agents begin making immigration arrests in North Carolina
Latest Episodes
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
November 13, 2025 - PBS News Hour full episode
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode