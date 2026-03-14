Hazleton se une al programa federal 287(g), lo que genera debate sobre la aplicación de la ley migratoria y la confianza comunitaria

La ciudad de Hazleton ha establecido una colaboración con el gobierno federal bajo el programa 287(g), que permite a la policía local compartir cierta información con las autoridades federales de inmigración, una medida que los líderes municipales dicen que ayudará a mantener a los residentes seguros, pero que ha generado preocupación entre algunos miembros de la comunidad inmigrante.

Las autoridades municipales afirman que el acuerdo no cambia la forma en que la policía actúa sobre el terreno y no implicará que los agentes locales hagan cumplir activamente las leyes migratorias.

Pero el anuncio ha reabierto debates de larga duración en Hazleton sobre la política migratoria, los derechos civiles y la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades inmigrantes.

Alcalde: "Nada va a cambiar"

En una entrevista con WVIA, el alcalde Jeff Cusat dijo que el programa trata principalmente sobre el intercambio de información con el gobierno federal, no sobre la aplicación de la ley migratoria por parte de la policía local.

"El gobierno federal tendrá acceso a nuestro sistema informático en tiempo real", dijo Cusat. "Nada va a cambiar."

Según el alcalde, si alguien es arrestado y procesado por el Departamento de Policía de Hazleton, como siempre ha ocurrido, sus huellas dactilares y su información identificativa se introducen en los sistemas federales.

"Si alguien es arrestado por cualquier motivo, cuando se le procesa y se le toman las huellas dactilares, el gobierno federal ahora obtendrá su información", dijo Cusat.

Enfatizó que las autoridades federales solo recibirían información después de que ya se hubiera producido un arresto.

"No van a entrar aquí. No están llamando a puertas. No van a detener a la gente de forma aleatoria", dijo Cusat. "Es como antes, si arrestan a alguien por un delito, entonces tendrá acceso."

Cusat también refutó los rumores que circulan en línea según los cuales el acuerdo ya ha provocado un aumento de la actividad policial en la ciudad.

"El entrevistador de WVIA dijo que vi una publicación en Facebook que decía que hay una fuerte presencia policial en la ciudad", respondió Cusat. "Pero tenemos el mismo número de agentes de turno todo el año. Nada cambia."

Financiación federal vinculada al acuerdo

Cusat dijo que uno de los componentes principales del programa es la financiación federal y los recursos para el departamento de policía.

"Ahora la ciudad está recibiendo pago por hacer lo que siempre hemos hecho", dijo.

Bajo el programa, Hazleton podría recibir:

100.000 dólares por vehículos policiales

7.500 dólares en equipo para cada oficial certificado

reembolso federal por salarios de oficiales y horas extra relacionadas con el programa

Cusat dijo que los agentes que participan en el programa también recibirán formación adicional relacionada con la ley de inmigración y la interacción con comunidades diversas.

"Hay formación adicional para nuestros agentes sobre cómo reconocer la ley de inmigración y cómo interactuar si surge algún problema", afirmó.

Argumentó que la formación podría realmente fortalecer la confianza entre los residentes y la policía.

"Debería ser lo opuesto al miedo", dijo Cusat. "Vamos a tener agentes mejor entrenados, y eso debería significar que los ciudadanos o residentes estén más seguros."

No hay aplicación puerta a puerta, dice el alcalde

El alcalde subrayó repetidamente que la policía de Hazleton no realizará redadas migratorias ni buscará de forma proactiva a residentes indocumentados.

"No estamos cogiendo turnos para salir a buscar gente", dijo Cusat.

En cambio, describió el acuerdo como principalmente educativo e informativo.

"Esto es más bien un intercambio educativo e informativo", dijo.

Cusat también afirmó que el programa incluye disposiciones destinadas a prevenir la aplicación discriminatoria.

"Prohíbe el objetivo objetivo", dijo. "Si un agente atacara a alguien, podría ser considerado responsable."

También subrayó que Hazleton no cuenta con un centro de detención vinculado a la aplicación de la ley migratoria, diferenciándolo de otros programas de algunos municipios.

Animando a los residentes a llamar al 911

Cusat dijo que los residentes deberían seguir interactuando con la policía de la misma manera que siempre lo han hecho.

"Si no son buscados por otro tipo de actividad criminal, realmente no hay motivo para preocuparse", dijo.

También instó a los residentes a contactar con las autoridades en caso de emergencia.

"Cualquier tipo de emergencia, llama al 911 y el condado lo despachará en consecuencia", dijo Cusat.

"No haría nada para hacer daño a nadie", añadió. "Queremos proteger a los ciudadanos, residentes y empleados municipales."

Lo que hace el programa 287(g) a nivel nacional

El programa 287(g), administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), permite al gobierno federal autorizar a agentes locales formados para realizar ciertas funciones relacionadas con la inmigración.

En muchas jurisdicciones, el programa funciona mediante el intercambio de información o acuerdos basados en la cárcel, donde los agentes pueden identificar a personas que podrían estar sujetas a la aplicación de la ley migratoria tras un arresto.

Los partidarios afirman que el programa mejora la coordinación entre las autoridades locales y federales cuando personas acusadas de delitos graves están bajo custodia.

Los críticos argumentan que el programa puede generar miedo entre las comunidades inmigrantes, desalentando potencialmente a víctimas o testigos de contactar con la policía.

El programa se ha utilizado en múltiples jurisdicciones de Estados Unidos y ha sido ampliado o reducido según las prioridades políticas federales a lo largo del tiempo.

Robert Collado / WVIA News Broad Street en la esquina de Hazleton con Wyoming Street, uno de los principales distritos de negocios hispanos de la zona.



Los residentes expresan su preocupación

Algunos residentes inmigrantes de Hazleton dijeron a WVIA que temen que el programa pueda generar ansiedad en la comunidad.

Una inmigrante indocumentada que actualmente vive en Hazleton, Dayhana, compartió sus preocupaciones en español. Su nombre se oculta parcialmente para proteger su privacidad.

"Esto pondrá a todos en una situación difícil", dijo Dayhana en español. "No solo se centrará en criminales, sino en todos."

Dayhana también dijo que le preocupa que los patrones de aplicación de la ley observados en otras partes del país puedan afectar eventualmente a residentes que no están involucrados en actividades delictivas.

"Por lo que hemos visto en todo Estados Unidos, no solo capturan a los criminales", dijo en español. "Tienden a seguir el mismo patrón en todas partes."

Otra residente, Helen Tocton, refugiada que vive en Hazleton, dijo que no ha oído personalmente hablar de inmigrantes que causen graves problemas en la comunidad.

"Nunca he oído eso", dijo Tocton.

Dijo que muchos inmigrantes en la ciudad están centrados en trabajar y mantener a sus familias.

"La gente aquí es simplemente trabajadora", dijo en español.

Tocton dijo que políticas como esta a veces pueden generar ansiedad incluso entre personas con estatus legal.

"Las personas también tienen derecho a vivir en paz", dijo en español. "Lo que están quitando a la comunidad es esa sensación de paz."

Los líderes comunitarios piden unidad

Los líderes comunitarios dicen que la ciudad debería explicar claramente cómo se implementará el programa.

Guillermo "Memo" Lara, presidente del Caucus Latino en Hazleton, dijo, la comunidad debe estar unida mientras permite que las fuerzas del orden hagan su trabajo.

"Tenemos que estar juntos", dijo Lara. "Las autoridades deberían poder hacer su trabajo, pero la comunidad también merece transparencia sobre cómo se implementan estas políticas.

Una ciudad marcada por la inmigración

Hazleton ha experimentado cambios demográficos significativos en las dos últimas décadas, convirtiéndose en el hogar de una gran población hispana e inmigrante.

Estos cambios habían situado previamente a la ciudad en el centro de los debates nacionales sobre inmigración, incluyendo batallas legales sobre ordenanzas locales de inmigración a mediados de los años 2000.

Hoy, la ciudad se encuentra una vez más frente a una cuestión compleja: cómo equilibrar las iniciativas de seguridad pública con mantener la confianza en una comunidad diversa.

A medida que avanza el acuerdo 287(g), es probable que residentes, defensores y funcionarios municipales sigan debatiendo cómo afectará la política al futuro de Hazleton.

