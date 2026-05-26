INMIGRACIÓN: Los acuerdos de cooperación con ICE continúan generando controversia mientras agencias de Pensilvania se comprometen a hacer cumplir la ley federal

En la caja de herramientas para la aplicación de la inmigración existe un dispositivo con un nombre tipo burocrático.

Se conoce como un acuerdo 287(g).

En resumen, la sección 287(g) de la Ley de Control de Inmigración y Responsabilidad Financiera de 1996 autoriza al Fiscal General de los Estados Unidos a establecer acuerdos con agencias estatales y locales de aplicación de la ley para ayudar a los agentes federales a hacer cumplir la ley federal de inmigración.

INMIGRACIÓN: UN INFORME ESPECIAL EN CINCO PARTES



● PARTE I: El choque nacional en torno a la política de inmigración se hace sentir en la región.



● PARTE II: Explicación de los acuerdos 287(g).



● PARTE III: Una joven madre de Scranton enfrenta el futuro tras la deportación de su esposo.



● PARTE IV: Los centros de detención previstos en Pensilvania — incluido uno en el condado de Schuylkill — suscitan inquietudes.



● PARTE V: El condado de Pike considera lucrativas las detenciones del ICE.



● EMISIÓN DE LA EDICIÓN KEYSTONE: Vea nuestra mesa redonda (en inglés).

EDITOR'S NOTE

WVIA's Robert Collado translated this story.

ICE forma a los agentes locales en el manejo de asuntos migratorios. Los departamentos de policía locales pueden recibir reembolso por salarios y equipos cuando colaboran con ICE para arrestar a los infractores de la ley de inmigración.

La policía local interviene

A pesar de que la sección lleva 30 años en existencia, pocos departamentos de policía locales se habían inscrito antes del año pasado, pero el número aumentó después de que el Congreso aprobara la Ley One Big Beautiful en julio.

El proyecto de ley contiene 170.700 millones de dólares en total para diversos aspectos de la aplicación de la ley fronteriza, incluyendo 3.500 millones de dólares para subvenciones destinadas a reembolsar a agencias estatales y locales que ayudan en la aplicación de la ley migratoria.

Hasta la semana pasada, ICE había firmado 1.784 acuerdos 287(g) en 39 estados y 2 territorios estadounidenses, según su página web. Eso es 13 veces más que antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo en enero de 2025, según las estadísticas de ICE.

En Pensilvania, la página web de ICE listó 88 agencias de aplicación de la ley inscritas, incluyendo 29 en el área de cobertura de 22 condados de WVIA.

Los responsables presumen de la formación

El jefe de policía de Shamokin, Ray Siko, dijo que el Ayuntamiento aprobó un acuerdo con ICE hace aproximadamente un mes.

Siko dijo que decidió pedir al consejo que le permitiera buscar un acuerdo por dos razones principales. Quiere que sus agentes estén formados para tratar con inmigrantes ilegales cuando se los encuentren y que el distrito pueda beneficiarse económicamente.

"Hay mucho entrenamiento disponible con esto", dijo Siko. "Quiero que estos chicos puedan —ya sea con equipo o lo que sea— hacer el trabajo mejor."

Acuerdo de Hazleton controvertido

El Ayuntamiento de Hazleton aprobó el 28 de abril un acuerdo 287(g) que cubre a sus 23 agentes de policía.

Una coalición de grupos se ha manifestado en contra del acuerdo de la ciudad. Los grupos son Make the Road Pennsylvania, Make the Road Action en Pensilvania, Action Together NEPA, la sucursal del condado de Luzerne de la NAACP y Pennsylvania Stands Up.

En abril, los grupos emitieron un comunicado en el que afirmaron que el acuerdo "amplía drásticamente la autoridad de la policía de Hazleton, permitiéndoles interrogar a los residentes sobre el estatus migratorio, realizar detenciones migratorias y detener a personas para el ICE."

Los poderes "conllevan riesgos bien documentados, incluyendo perfilamiento racial, detención inconstitucional y costosos litigios", afirmaron.

El presidente del consejo de regidores del Ayuntamiento, James Perry, afirmó que el acuerdo tiene como objetivo proteger a los ciudadanos "y hacerlo de forma segura, legal y sin preocuparse por litigios."

"El programa 287(g) lleva mucho tiempo existiendo. No van a ir de puerta en puerta. No estamos haciendo perfil racial. No lo hemos hecho antes. No tenemos intención de hacer eso", dijo Perry. "Es solo una herramienta. Y nuestro objetivo como ayuntamiento es la protección y seguridad de los ciudadanos. Eso es, en última instancia, lo que es."

Perry dijo que los residentes no tienen nada que temer.

"Estamos tratando de resolver el crimen, no de preguntar si eres ilegal o no. Ese no es nuestro objetivo. Nunca lo habíamos hecho antes", dijo.

Alexandra Mendez, propietaria de un negocio en el downtown de Hazleton, entiende que el acuerdo beneficia a los inmigrantes locales.

"Trabajar con la misma policía es una ventaja porque ellos te conocen", dijo Méndez. "La gente que viene de fuera no te reconocerá. Como inmigrantes, lo primero que tenemos que aprender es a respetar las leyes. Porque hay leyes establecidas que deben respetarse."

Fiscal del condado de Wyoming: 'Un paso lógico'

El fiscal del condado de Wyoming, Joe Peters, exfiscal estatal y federal que se apuntó a su oficina para el programa, dijo que ha trabajado de forma cooperativa con las fuerzas del orden en todos los niveles durante casi 40 años.

"Así que este fue un paso lógico para mí y, de hecho, fue y es para evitar todas las supuestas fallas de lo que vemos retratar", dijo Peters.

Quiere que su único detective, un ex agente estatal, esté entrenado para gestionar situaciones que involucren inmigrantes.

"Si han habido errores con ICE, es para evitarlos", dijo Peters.

"Esto no es para convertir a un detective del condado de Wyoming en alguien que está buscando a una persona que ha estado en este país, no ha cometido delitos ni ha venido aquí tras haber cometido delitos", afirmó. "Esto es justo lo contrario. Esto es para que un funcionario local, si se le impone una situación migratoria, en el curso normal de su trabajo, pueda gestionarla mejor y hacerlo dentro de los derechos del individuo y evitar todos los errores que todos están preocupados."

Un departamento detiene a los infractores

El Departamento de Policía de Mahanoy Twp. en el condado de Schuylkill se inscribió para el 287(g) en marzo, dijo la jefa de policía Jody Long.

"Es un buen programa", dijo Long antes de remitir todas las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional.

El departamento de Long ha dado a conocer arrestos que llevaron a la detención de personas por violaciones migratorias.

El 8 de abril, ICE y la policía municipal detuvieron más de una docena de camiones para comprobar si había infracciones de seguridad, según un comunicado de prensa. Un camión fue incautado.

"Además, se identificó a dos operadores como residentes ilegales en el país", dice el comunicado de prensa. Fueron llevados a un centro federal de procesamiento.

Las comprobaciones reflejan el compromiso del departamento con la seguridad vial, la aplicación legal y la colaboración con socios federales, según el comunicado

Quién participa localmente

Las 29 agencias de aplicación de la ley en el área de cobertura de 22 condados de WVIA que buscan o han firmado los acuerdos 287(g) de ICE son, por condado:

● BRADFORD (3): Oficina del sheriff del condado; Departamento de Policía del Municipio de Sayre; Policía estatal de Troy.

● COLUMBIA (3): Departamento de Policía del Municipio de Benton; Departamento de Policía del Distrito de Locust; Departamento de Policía de Orange Twp.

● LUZERNE (4): Departamento de Policía de Hazleton; la fiscalía del condado; Departamento de Policía del distrito de Salem; Departamento de Policía de West Hazleton.

● LYCOMING (3): Departamento de Policía de Hughesville; Departamento de Policía de Montoursville; Departamento de Policía de Muncy.

● MONTOUR (2): Departamento de Policía del Condado de Mahoning; Oficina del Sheriff del Condado.

● NORTHUMBERLAND (2): Departamento de Policía del distrito de Mount Carmel; Departamento de Policía de la Ciudad de Shamokin.

● PIKE (2): Departamento de Policía del Municipio de Milford; Oficina de la policía del distrito de Shohola.

● SCHUYLKILL (8): Departamento de Policía de Frackville; Departamento de Policía del distrito de Kline; Departamento de Policía de Mahanoy City; Departamento de Policía del municipio de Mahaney; Departamento de Policía de Orwigsburg; la oficina del sheriff del condado; Departamento de Policía de Schuylkill Haven; Departamento de Policía de Shenandoah.

● TIOGA (1): Agente estatal del distrito de Gaines.

● WYOMING (1): Fiscalía del condado.