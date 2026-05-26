INMIGRACIÓN: Mientras ICE toma medidas contra los inmigrantes, los planes para alojar el centro de detención del condado de Schuylkill continua generando preguntas

El presidente Donald Trump quiere deportar a cualquiera que haya entrado en Estados Unidos sin invitación, y su administración está haciendo todo lo posible por cumplir su objetivo.

INMIGRACIÓN: UN INFORME ESPECIAL EN CINCO PARTES



● PARTE I: El choque nacional en torno a la política de inmigración se hace sentir en la región.

● PARTE II: Explicación de los acuerdos 287(g).

● PARTE III: Una joven madre de Scranton enfrenta el futuro tras la deportación de su esposo.

● PARTE IV: Los centros de detención previstos en Pensilvania — incluido uno en el condado de Schuylkill — suscitan inquietudes.

● PARTE V: El condado de Pike considera lucrativas las detenciones del ICE.

● EMISIÓN DE LA EDICIÓN KEYSTONE: Vea nuestra mesa redonda (en inglés).

EDITOR'S NOTE

WVIA's Robert Collado translated this story.

A medida que los agentes de inmigración detienen cada vez más a personas por estatus migratorio cuestionable en todo el país, dónde alojar a los detenidos hasta que sean deportados o liberados se convierte en un problema.

Tras años de depender de una combinación de centros o prisiones estatales, federales y locales, el Departamento de Seguridad Nacional planea 24 nuevos centros de detención en todo el país, incluidos dos en Pensilvania — uno en el condado de Schuylkill y otro justo al sur en el condado de Berks.

El departamento destaca los beneficios económicos de ambos — miles de empleos y millones de dólares en ingresos fiscales, pero los planes provocaron una reacción negativa en ambos condados y en otros lugares del país.

Jennifer Devine, de 53 años, que organizó una protesta contra el centro del condado de Schuylkill, considera su oposición a la detención de miles de inmigrantes como una madre y "nieta de un pastor cristiano".

"Me criaron y me enseñaron que tenemos que querer a todo el mundo, y que no importa el color de piel ni de dónde vengas", dijo. "(Se trata de) bondad y amor, solo para ayudar a la gente ... Los tratan como animales, ni siquiera como seres humanos."

El gobernador inicia una batalla legal

Como otros asuntos en la ofensiva migratoria de Trump, los centros de detención están enredados en una batalla legal, esta es inusual porque el gobierno estatal la inició.

Normalmente, los funcionarios locales gestionan la regulación del desarrollo inmobiliario a través de juntas de zonificación, comisiones de planificación y otras agencias, pero en este caso, el Departamento de Protección Ambiental del estado intervino desde el principio.

El DEP emitió cartas solicitando a Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Aduanas de EE. UU. que demuestren que los centros pueden cumplir con los estándares estatales y federales de calidad del agua potable, arroyos limpios y tratamiento de aguas residuales. Insatisfechos, las agencias pidieron más tiempo y el DEP emitió órdenes exigiendo pruebas.

El DHS respondió argumentando que las órdenes del DEP son irrazonables, prematuras, demasiado amplias, abusan de la discreción regulatoria de la agencia e interfieren en la aplicación de las leyes de inmigración del país.

El 8 de abril, ICE apeló las órdenes del DEP ante la Junta de Audiencias Ambientales del estado y pidió a la junta que al menos permitiera el uso de los sistemas de agua y alcantarillado a los niveles permitidos para los almacenes. El caso sigue pendiente.

Qué planea ICE

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, propone alojar hasta 7.500 detenidos en un antiguo almacén Big Lots de 1,3 millones de pies cuadrados en Rausch Creek Road, en Tremont Twp., condado de Schuylkill.

El centro de Tremont Twp. albergaría a más de 26 veces más personas que las que viven en el municipio. El censo de EE. UU. de 2020 encontró que Tremont Twp. tenía 283 habitantes.

El departamento también quiere abrir un centro de procesamiento que albergue hasta 1.500 detenidos en un almacén de 520.000 pies cuadrados en Mountain Road, en el distrito de Upper Bern, condado de Berks.

No está claro cómo eligió ICE cualquiera de los dos, pero ambos formarían parte de un plan de 38.300 millones de dólares para crear ocho grandes centros de detención y 16 centros de procesamiento, así como adquirir y renovar 10 centros que la agencia ya opera, según la iniciativa de reingeniería de la detención de ICE emitida en febrero.

Ron Andruscavage / WVIA News Esta es una foto tomada por un dron del centro de detención de ICE previsto para Tremont Twp., en el condado de Schuylkill. El centro era un almacén de Big Lots.

La situación actual

A fecha del 4 de abril, ICE tenía más de 60.000 detenidos en todo el país, según el Transactional Records Access Clearinghouse, que rastrea datos relacionados con la inmigración. Eso supone un aumento respecto a más de 39.000 justo antes de que Trump asumiera el cargo.

En Pensilvania, ICE aloja a los detenidos en centros de Filadelfia y los condados de Clearfield, una prisión federal en Lewisburg y las prisiones de los condados de Pike, Clinton y Cambria.

ICE quiere ampliar su capacidad nacional a 92.600 camas, según la iniciativa de reingeniería. El aumento es necesario porque ICE ha contratado a 12.000 nuevos agentes de aplicación, según la iniciativa.

"Para que ICE mantenga el aumento previsto en las operaciones de aplicación de la ley y arrestos en 2026, un aumento de la capacidad de detención será un requisito necesario aguas abajo. ICE planea activar todas las instalaciones antes del 30 de noviembre de 2026, asegurando la expansión oportuna de la capacidad de detención", señala la iniciativa.

Borys Krawczeniuk / WVIA News El gobernador Josh Shapiro se dirige a una audiencia el 25 de febrero de 2026 en el Centro Islámico del Condado de Pike.

Shapiro dice que no

Al menos en Pensilvania, el calendario es incierto.

La Junta de Audiencias Ambientales pidió al DEP y al ICE que presentaran todas las mociones legales antes del 4 de noviembre. La junta dice que ambas partes pueden acordar un calendario más rápido, pero el gobernador Josh Shapiro ha prometido públicamente "usar todas las herramientas" disponibles para bloquear ambos centros.

"No queremos que estos centros de detención estén en nuestras comunidades — suponen graves riesgos para la salud, la seguridad y la economía de la población de los condados de Berks y Schuylkill", dijo a finales de febrero antes de que el DEP actuara.

Las autoridades locales ven grandes problemas logísticos

El presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Schuylkill, Larry Padora, se niega a decir si está a favor o en contra del centro de detención, diciendo que no quiere formar parte de las luchas políticas partidistas.

"No podemos detener ni aprobar un centro de detención", dijo Padora el viernes. "Si alguien más puede detenerlo en la oficina del gobernador, eso es cosa del gobernador. Los comisionados del condado no tienen la autoridad. Ahora, si quieren que haga algo con ella, dame la autoridad."

Eso no significa que él y otros funcionarios locales no estén preocupados.

Cuando esté abierto, el centro sería "más grande que muchas comunidades", pero sin base impositiva, sin servicios de emergencia y sin sistema judicial en caso de que un detenido cause problemas, escribió Padora en una carta a funcionarios de Seguridad Nacional y legisladores federales en febrero.

"El condado no puede absorber esta magnitud de impacto sin un apoyo federal estructural", dijo Padora.

El departamento pagó 119.515.000 dólares de los contribuyentes federales por el antiguo almacén de Big Lots en enero.

Las autoridades locales temen que el coste pueda ser mayor.

Los bienes inmuebles propiedad del gobierno federal están exentos de impuestos, lo que significa que el condado de Schuylkill, el distrito escolar del área de Pine Grove y el municipio no pueden recaudar casi 1 millón de dólares en impuestos sobre la propiedad.

Los comisionados quieren que se resuelvan las preocupaciones

En su carta, Padora pedía pagos en lugar de impuestos para cubrir el dinero perdido del impuesto sobre la propiedad.

También pidió:

● Una tarifa diaria por detenido para cubrir los costes adicionales de policía local, bomberos, comunicaciones de emergencia, tribunales, sanidad e infraestructuras necesarias para apoyar el centro.

● Mejoras en el sistema de comunicaciones de radio de emergencia para adaptarse al centro.

● "Una ambulancia de soporte vital avanzado financiada y financiada por el gobierno federal" para atender entre 5.850 y 11.700 llamadas de emergencia al centro cada año.

● Un compromiso para que el gobierno federal pague todas las mejoras necesarias para satisfacer las "importantes demandas de suministro de agua y tratamiento de aguas residuales" del centro.

● "Un centro de detención de este tamaño, que opera de forma continua, consumirá y vertirá volúmenes comparables a los de un municipio pequeño", escribió Padora.

● Un acuerdo para garantizar que el centro utilice en gran medida la Interestatal 81 y su enlace de Tremont para transportar a los presos. El condado también quiere debatir cualquier uso del Aeropuerto del Condado de Schuylkill.

● Reembolso de costas judiciales relacionadas con "delitos penales a nivel estatal" que ocurren dentro del centro.

Padora insinúa posibles acciones legales si el gobierno federal no acepta "compromisos exigibles".

El caso del DEP contra el centro Schuylkill

En su pedido, el DEP afirma que el sistema de agua que da servicio al almacén de Schuylkill depende de dos pozos de agua subterránea, un depósito de almacenamiento de 1 millón de galones y una planta diseñada para tratar hasta 400.000 galones de agua al día.

Ya, las condiciones de sequía han provocado niveles bajos de agua que requirieron cinco permisos estatales de emergencia desde diciembre para transportar agua y cubrir las necesidades existentes, según el DEP.

En febrero, el DEP permitió a la Autoridad Municipal del Condado de Schuylkill utilizar un embalse cercano que podría producir hasta 70.000 galones más al día, eliminando el agua transportada por camión.

El almacén utilizaba una media de 7.675 galones al día, pero el DEP calculó que el centro de detención podría requerir hasta 900.000 galones al día, o el 90% de toda el agua del depósito de almacenamiento.

Eso "impediría que (la autoridad) sirviera a sus clientes actuales y proporcionara agua para la protección contra incendios", según la orden del DEP.

En cuanto a aguas residuales, el almacén está autorizado a producir hasta 6.000 galones de aguas residuales al día. La planta de Tremont de la autoridad puede tratar hasta 500.000 galones de aguas residuales al día.

En 2025, la planta trató una media de 394.000 galones al día, con el resto ya asignado a proyectos en desarrollo o construcción.

El centro de detención "probablemente produciría entre 450.000 y 1 millón de galones de aguas residuales al día", mucho más allá de lo que la planta puede tratar, según el DEP.

El DEP afirma que la ley estatal exige que el DHS obtenga los permisos de tratamiento de agua y aguas residuales.

El DHS cuestiona los motivos del DEP

En su respuesta, el DHS dijo que cumplirá con todas las leyes y regulaciones, pero que aún está desarrollando planes específicos para cada centro.

La respuesta señala que el DEP emitió las órdenes una semana después de que Shapiro anunciara su oposición. El DHS dice que eso "sugiere una motivación más allá de la autoridad del DEP." La exigencia de las órdenes de que ICE no use agua en un lugar y solo agua para apagar incendios en otro demuestra una "antipatía" hacia ICE, según el DHS.

Antes de dejar el puesto, la subsecretaria de asuntos públicos del DHS, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado en febrero prometiendo que los centros cumplirán "nuestros estándares habituales de detención".

"Los terrenos serán sometidos a estudios de impacto comunitario y a un riguroso proceso de debida diligencia para garantizar que no haya dificultades para las instalaciones o infraestructuras locales antes de la compra", dijo McLaughlin.

Dijo que semanas después de que el DHS comprara ambos edificios.

DHS: Grandes beneficios para los centros

El comunicado de McLaughlin señaló que el centro Tremont y su construcción generarían 9.812 empleos, añadirían 1.100 millones de dólares al producto interior bruto y millones en ingresos fiscales.

El centro de Berks y su construcción generarían 1.307 empleos, aportarían 146,7 millones de dólares al producto interior bruto y "generarían más de 33,3 millones de dólares en ingresos fiscales."

Meuser dice que el DHS prometió cooperación

En un memorando publicado públicamente el 25 de marzo, el representante estadounidense Dan Meuser (R-Luzerne), que representa a los condados de Schuylkill y Berks, dijo que un funcionario de seguridad nacional comprometido a abordar sus preocupaciones durante una reunión el 12 de marzo.

Kara Washington / WVIA El representante estadounidense Dan Meuser, republicano de Luzerne, habla sobre inmigración durante un programa especial de WVIA Keystone Edition en mayo de 2026.

Según Meuser, el departamento prometió:

● Para al menos igualar los ingresos fiscales perdidos.

● Proporcionar "pagos únicos" para mejoras en sistemas de comunicaciones, servicios y carreteras, cuando sea necesario.

"El DHS confirmó que está preparado para cubrir todas las demandas previstas de las compañías eléctricas, incluyendo aguas residuales, agua potable, electricidad, basura y reciclaje", escribió Meuser. "Esto garantiza que todos los sistemas estén diseñados y operados para evitar interrupciones en las comunidades locales y cumplir con los estándares medioambientales. El DHS se comprometió a desarrollar y compartir un plan detallado de transporte, incluyendo rutas preferentes que eviten las carreteras locales, niveles de tráfico diarios previstos una vez que las instalaciones estén operativas y la consideración del posible desgaste de las carreteras por el tráfico como parte del proceso de planificación."

● Los trabajadores locales ocuparán la mayoría de los puestos del centro.

● Desarrollar "capacidades dedicadas a la respuesta a emergencias, ya sea mediante contratos privados de EMS (ambulancia) o capacidad interna para reducir la dependencia de los servicios de emergencia y las fuerzas del orden locales."

● Para abordar las brechas en la comunicación por radio y asegurar que su sistema de comunicaciones sea compatible con los sistemas del condado.

● Coordinar con la policía local cuando sea necesario, pero el departamento se encargará de la seguridad del centro.

"El DHS indicó que estas instalaciones albergarán únicamente a adultos solteros, sin niños ni unidades familiares detenidos en estos lugares", dice el memorando de Meuser.

● Establecer una junta de relaciones comunitarias compuesta por funcionarios del condado y representantes locales.

Meuser no ha salido en contra de los centros.

"Mis prioridades siguen siendo claras: estas instalaciones deben operar de forma segura y deben abordarse las preocupaciones de la comunidad respecto al impacto fiscal y económico local, los servicios de emergencia, la seguridad pública, las infraestructuras y la participación cívica", dijo Meuser en la actualización.

El comisionado defiende el enfoque

Padora dijo que ha hablado personalmente con funcionarios del DHS que prometieron reponer el dinero perdido de los impuestos. Quiere el dinero ahora.

"Quiero el pago en lugar de impuestos", dijo.

El condado está proporcionando información al DEP, pero no se implicará directamente en el desafío de la agencia, añadió.

"El centro de detención de ICE, escucha, el condado de Schuylkill no pidió que estuviera aquí. Nadie sabía siquiera que lo compraban. Pero está llegando", dijo Padora. "Algunas personas ... quieren que le metas el dedo en el pecho a DEP y les grites, y quieren que metas el dedo en el pecho en DHS."

En este caso, eso solo perjudica a la comunidad, dijo.

"Bueno, entonces no recibes pago en lugar de impuestos. No tienes la infraestructura para las compañías de bomberos ni la protección policial ni nada de eso, y no obtienes información de ellos", dijo Padora. "Así que es mejor intentar mitigarlo y trabajar con ellos para asegurarse de que el impacto financiero no perjudique al distrito escolar, al municipio y al condado."

El opositor pide protestas sostenidas

Devine, la organizadora de la oposición en el downtown, dijo que la protesta le dio esperanzas, pero teme que más residentes locales apoyen el centro, y eso le preocupa.

"Y, ya sabes, lo ven como, 'Oh, ... va a traer empleos", dijo. "Veo el lado de la humanidad, pero siento que mucha gente por aquí no lo está viendo."

Ella piensa que ICE eligió el condado de Schuylkill porque es más pequeño, rural y menos propenso a causar problemas.

"Gente, siento que por aquí... son como ... 'Bueno, es el gobierno. ¿Qué vamos a hacer?" dijo Devine. "Yo lo veo diferente. Siento que vamos a poner nuestras voces ahí fuera. Vamos a hacernos oír. Sabes que la gente dice: 'El gobernador está haciendo algo.' Lo entiendo. Me encanta Josh Shapiro, pero ya sabes, no podemos parar. Aún tenemos que hablar porque no sabemos lo que está pasando."

