INMIGRACIÓN: Alojar a detenidos de ICE significa millones de dólares para el condado de Pike

En el condado de Pike, la vivienda que presume de infractores de la ley federal de inmigración mantiene bajos los impuestos sobre la propiedad.

Alex Brandon / Foto de Associated Press En esta foto de archivo se ve a un agente de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

INMIGRACIÓN: UN INFORME ESPECIAL EN CINCO PARTES



● PARTE I: El choque nacional en torno a la política de inmigración se hace sentir en la región.



● PARTE II: Explicación de los acuerdos 287(g).



● PARTE III: Una joven madre de Scranton enfrenta el futuro tras la deportación de su esposo.



● PARTE IV: Los centros de detención previstos en Pensilvania — incluido uno en el condado de Schuylkill — suscitan inquietudes.



● PARTE V: El condado de Pike considera lucrativas las detenciones del ICE.



● EMISIÓN DE LA EDICIÓN KEYSTONE: Vea nuestra mesa redonda (en inglés).

EDITOR'S NOTE

WVIA's Robert Collado translated this story.

Durante unos 30 años, agentes de inmigración estadounidenses han colocado a detenidos en la prisión del condado, un acuerdo que invierte millones de dólares al año en cuentas del condado.

El condado espera obtener un neto de 13.619.063 dólares este año, según el presupuesto del condado. El condado recibió 6.316.546 dólares en 2024 y 9.527.268 dólares en 2025, según un funcionario del condado en un correo electrónico.

El condado planea utilizar el dinero adicional para reconstruir sus reservas financieras, agotadas durante la pandemia de COVID-19, dijeron los comisionados del condado.

El acuerdo beneficia a los contribuyentes

Los comisionados dijeron que los condados dependen casi exclusivamente de los impuestos sobre la propiedad, por lo que los pagos de la Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. reducen la presión para subir los impuestos, algo que a menudo preocupa a los propietarios de viviendas y negocios.

"Sabes, la gente dice: 'Oh, deberías identificar otras fuentes de ingresos.' Bueno, a menos que alguien sepa algo diferente, sé que solo hay otra fuente de ingresos, y es el contribuyente, ¿no?" dijo El comisionado del condado Matthew Osterberg.

Pike es una de las tres prisiones del condado donde ICE alberga regularmente a los detenidos. Los otros están en los condados de Clinton y Cambria.

El condado abrió en 1995 el Centro Correccional del Condado de Pike, de 87.500 pies cuadrados, en 268 acres en el distrito de Blooming Grove, según la página web del condado.

"Nuestra instalación de supervisión directa de 375 camas alberga tanto a delincuentes masculinos como femeninos", dice la página web.

El condado no aloja a mujeres detenidas por ICE.

Historia del arreglo

El condado dependió de una cárcel de tres celdas hasta 1995 y a veces enviaba a los reclusos a otros lugares, dijo Osterberg. Pike y los responsables del condado de Wayne hablaron de una prisión combinada, pero eso nunca ocurrió.

"Así que Pike construyó su propia cárcel del tamaño que ves ahí arriba", dijo Osterberg.

El comisionado Ron Schmalze dijo que el condado, en ese momento, construyó una prisión más grande, anticipando que el continuo aumento de la población de Pike requeriría una en algún momento.

"Seguimos siendo el condado de más rápido crecimiento en los estados", dijo Schmalzle.

La prisión tiene su propia planta de tratamiento de aguas residuales, pero al principio tenía tan pocos internos que no producía suficiente aguas residuales para que la planta funcionara correctamente.

"Cuando se dieron cuenta de que estaban construyendo esto demasiado grande, llegaron a un acuerdo para 'alojar' a los inmigrantes ilegales que entraban en el país", dijo Osterberg.

ICE también tiene oficinas en el edificio.

"Solo quiero aclararos ante vosotros, nosotros gestionamos el centro penitenciario", dijo Osterberg. "No hay personas federales trabajando dentro de la instalación, vigilando o encargándose de las operaciones diarias ... Ellos (los agentes de ICE) entran y salen del edificio porque tienen que tratar con sus detenidos, pero solo en eso, no en operaciones reales, ni en supervisión."

La prisión albergaba a unos 250 detenidos de ICE y 107 internos locales el día de la entrevista de WVIA con los comisionados, según Osterberg.

Un mejor contrato

Hace seis años, el condado firmó un contrato que garantizaba a ICE acceso a hasta 100 camas al día por 120 dólares por detenido y al día. Recientemente, el condado firmó un nuevo contrato de dos años que garantiza a ICE hasta 285 camas al día a 178 dólares por recluso y día. El nuevo contrato significará que el condado cobrará por reservar camas independientemente de si ICE las utiliza o no.

"Nuestro argumento a lo largo de los años ha sido que tenemos que encargarnos de personal y mantener esas camas y estar preparados para hacer ese número", dijo Schmalzle. "Deberíamos cobrar por esa cantidad. Así que el nuevo contrato refleja eso."

Osterberg dijo que el condado no ha enfrentado mucha resistencia a la hora de alojar a los detenidos de ICE.

"Los primeros cuatro años, cuando fui elegido en (20)11, nadie decía nada, y aún acojábamos a muchos detenidos", dijo. "Los siguientes cuatro años después de eso, vino gente aquí y dijo: 'Oh, no deberías estar haciendo esto.' Les hicimos visitas guiadas por el edificio. Y luego, los siguientes cuatro años, no supimos nada. Y ahora, en estos cuatro años, lo estamos escuchando otra vez, pero no mucho, tengo que ser honesto."

El personal de la prisión "gestiona una instalación increíble" sin abusos ni otros problemas graves, dijo Osterberg.

"Y creo que el gobierno federal se da cuenta de ello", dijo. "Si no, nos dirían: 'Oye, Pike, si diriges una operación realmente horrible, nos largamos', porque podrían, ¿no? Pero no lo son. Quieren trabajar aún más con nosotros."

La comisionada Christa Caceres, cuyo marido es hispano, dijo que escucha preocupaciones de vez en cuando, pero que el condado no se encuentra con problemas como "los que se ven en televisión".

"Llevamos haciendo esto como condado poco más de tres décadas sin incidentes", dijo Cáceres.

Invitaba a la gente a hacer visitas guiadas.

"No conozco un lugar mejor —desafortunadamente, en el peor de los casos— para tener que ser alojado", dijo.

Osterberg dijo que ICE siempre necesitará espacio para alojar a personas que están aquí ilegalmente.

"No es como si de repente hubiera empezado ayer o que solo empezara en los últimos 20 años", dijo. "Probablemente lleva ocurriendo desde 1776. Sabes, siempre va a haber necesidad, y les hemos demostrado que manejamos una máquina muy, muy bien aceitada."

