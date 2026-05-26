INMIGRACIÓN: Enfrentamiento nacional se desarrolla en un noreste y centro de Pensilvania divididos

Hasta hoy, Lou Barletta recuerda a Carly Snyder por su nombre.

Barletta nunca la conoció, pero el padre de Snyder le contó la historia de cómo murió su hija hace más de 20 años. Su padre se le acercó después de una reunión pública que organizó hace muchos años sobre inmigración ilegal.

INMIGRACIÓN: UN INFORME ESPECIAL EN CINCO PARTES



● PARTE I: El choque nacional en torno a la política de inmigración se hace sentir en la región.



● PARTE II: Explicación de los acuerdos 287(g).



● PARTE III: Una joven madre de Scranton enfrenta el futuro tras la deportación de su esposo.



● PARTE IV: Los centros de detención previstos en Pensilvania — incluido uno en el condado de Schuylkill — suscitan inquietudes.



● PARTE V: El condado de Pike considera lucrativas las detenciones del ICE.



● EMISIÓN DE LA EDICIÓN KEYSTONE: Vea nuestra mesa redonda (en inglés).

EDITOR'S NOTE

WVIA's Robert Collado translated this story.

"Tenía 20 años y estudiaba para ser veterinaria. Su vecino de al lado estaba en el país ilegalmente. Era de Honduras", dijo Barletta. "Fue arrestado en Houston, dejado libre (por las autoridades de inmigración), llegó a Pensilvania, entró en casa de su hija. Y mientras me contaba la historia, se le saltaron las lágrimas."

El inmigrante ilegal "la apuñaló 36 o 37 veces", dijo Barletta.

"Tenía heridas de cuchillo en la espalda y en las manos mientras intentaba protegerse, y se desangró en el suelo de la cocina", dijo Barletta. "Y él dijo: 'Solo he venido a darte la mano porque hablas en nombre de Carly.' Y nunca olvidé esa historia."

Barletta, exalcalde de Hazleton y congresista estadounidense —y defensor de una estricta aplicación de la ley migratoria mucho antes de ese día— incorporó la historia en sus discursos de campaña electoral.

En el debate sobre los efectos de la represión migratoria del presidente Donald Trump, Barletta cree que "historias como esa ... a veces se pasan por alto cuando la gente habla de inmigración ilegal."

Ni por el presidente Donald Trump ni por su administración. El presidente y su Departamento de Seguridad Nacional suelen destacar historias de violencia de inmigrantes, transporte de drogas y trata de personas , mientras sus agentes de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. persiguen agresivamente la deportación de personas que entraron ilegalmente en el país.

Los críticos de la represión afirman que Trump exagera rutinariamente la criminalidad de los inmigrantes cuyo estatus de residencia sigue sin resolver.

"Esa no es la realidad", dijo Jenny Gonzalez, una defensora de los inmigrantes que vive en Scranton. "No digo que no haya malos inmigrantes. Por supuesto que sí. En cualquier grupo, pero no podemos generalizar ni estereotipar a todo un grupo de personas... (La mayoría de) estas personas (que están siendo arrestadas) son miembros contribuyentes de la sociedad."

Las estadísticas federales muestran que ICE ha arrestado a muchos inmigrantes que no han cometido ningún delito, a pesar de que Trump dice que los agentes apuntan a "lo peor de lo peor".

De las 60.311 personas detenidas a nivel nacional a fecha del 4 de abril, alrededor del 70,8% no han sido condenadas por ningún delito, según el Transactional Records Access Clearinghouse, que recopila y rastrea datos de aplicación de la ley migratoria del gobierno federal.

"Muchos de los condenados solo cometieron delitos menores, incluidas infracciones de tráfico", dice la central de compensación.

Algunos sí lo hicieron peor.

El asesino de Carly sigue en prisión

Fredil O. Fuentes, que tenía 24 años en ese momento, se declaró culpable del homicidio del 10 de junio de 2005. En el tribunal, afirmó que estaba "loco" colocado con crack y marihuana.

Un juez del condado de Northumberland determinó que Fuentes era culpable de asesinato en primer grado y le condenó a pasar su vida en prisión. Según registros en línea, está en la prisión estatal de Dallas.

"La pena de muerte habría sido demasiado buena para él", dijo Alice Snyder, la madre de Carly, en ese momento, según informó The Sunbury Daily Item.

'No es porque queramos ser crueles'

El defensor de la represión Ira Mehlman no se conmueve con el argumento de que muchos inmigrantes indocumentados no son criminales y que la represión debería limitarse a los delincuentes.

"Saben que las leyes migratorias existen por una razón", dijo Mehlman, director de medios de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, con sede en Washington D.C., una de las principales organizaciones pro-aplicación de la ley en el país. "No es porque queramos ser malos y mantener a la gente fuera. Es porque reconocemos, al menos de forma pasiva, que tiene un impacto en todos en la sociedad estadounidense. Afecta prácticamente a todos los aspectos de la vida que la gente considera importantes."

Cuando un gran número de inmigrantes llega sin invitación, sus hijos llenan las aulas locales, afectando "a la educación de tus hijos", aceptan empleos con salarios más bajos y llenan viviendas asequibles, dijo Mehlman.

"De todo, sigue leyendo la lista", dijo.

Los defensores de la inmigración dicen que estas preocupaciones están enormemente exageradas. A menudo, dicen, los inmigrantes, legales o ilegales, hacen trabajos en los que los ciudadanos no quieren participar, pagan impuestos, llevan vidas productivas, tranquilas y orientadas a la familia y se comportan según lo que exige la sociedad. Dicen, los arrestos de ICE a menudo destrozan innecesariamente a las familias.

Borys Krawczeniuk / WVIA News 'La única razón por la que vinimos a este país es porque ofrecía seguridad por encima de todo', dijo Ushu Mukelo, fundador y presidente de la Comunidad Congoleña de Scranton.

Muchos estadounidenses simplemente no comprenden las dificultades o peligros de los antiguos países de los inmigrantes, dijo Ushu Mukelo, fundador y presidente de la Comunidad Congoleña de Scranton.

"La única razón por la que vinimos a este país es porque ofrecía seguridad por encima de todo", dijo Mukelo. "Así que sí creo que quizá algunas sugerencias de este gobierno federal actual sean de buena fe. Pero hay cosas en las que creo que hay exceso. Los refugiados pasan por un proceso. Hay grupos de inmigrantes aquí que de alguna manera han pasado por un proceso. No todo el mundo cruzó la frontera así."

Borys Krawczeniuk / WVIA News El comisionado del condado de Lackawanna, Bill Gaughan, critica la represión migratoria de la administración Trump durante una reunión de comisionados el 21 de enero de 2026.

El comisionado del condado de Lackawanna, Bill Gaughan, que lideró una exitosa lucha para restringir la cooperación del condado con los agentes de inmigración, ve una represión teñida de racismo, citando las declaraciones de Trump sobre violadores e inmigrantes mexicanos "envenenando" la sangre del país.

"Así que, un inmigrante mexicano comete un delito. ¿Eso significa que ya no dejamos entrar a gente de México en Estados Unidos?" dijo Gaughan. "Es que temeremos todo. Tenle miedo a los inmigrantes, tenle esto, tenlo aquello. Vamos a tener miedo."

La historia estadounidense exige algo mejor que culpar a los inmigrantes, dijo Gaughan, exprofesor de gobierno estadounidense.

"Nos estamos alejando de lo que ahora es una sociedad global", dijo el comisionado. "Creo que cada vez que Estados Unidos ha tenido éxito, hemos abrazado la inmigración. Hemos dicho exactamente lo que hay en el pedestal de la Estatua de la Libertad. Dame a tus cansados, tienes hambre, estás sin hogar, ya sabes, danos gente para que podamos darles una segunda oportunidad."

Trump abrazó la visión de Barletta

La represión de la administración Trump se parece a lo que Barletta imaginaba cuando fue alcalde de Hazleton y convirtió la ciudad en un foco de controversia migratoria en 2006.

Antes de saber quién era Carly Snyder, Barletta ya se encargó del asesinato de Derek Kichline como alcalde.

Dos inmigrantes ilegales de la República Dominicana fueron acusados de disparar y matar a Kichline en mayo de 2006. El caso fue archivado más de un año después porque una testigo cambió su testimonio y otra fue deportada.

Aun así, un mes después del tiroteo, la muerte de Kichline impulsó a Barletta a actuar.

Molesto por el fracaso del presidente George W. Bush, también republicano, para ayudar a controlar la inmigración ilegal, Barletta impulsó las ordenanzas del Ayuntamiento que restringían el alquiler o la contratación ilegal de personas en Estados Unidos.

"Estoy harto. Estoy harto. Este es un grito que se escuchará hasta Washington", dijo en ese momento, según informes publicados.

Barletta acabó apareciendo en "60 Minutes" y se convirtió en portavoz nacional de una aplicación más estricta de la inmigración. Ganó un escaño en la Cámara de Representantes de EE. UU. en 2010 y más tarde se ganó la confianza de Trump al respaldarle antes que muchos otros miembros republicanos del Congreso. Trump abrazó la visión migratoria de Barletta y le ofreció el puesto de secretario de Trabajo, pero Barletta lo rechazó.

Mientras tanto, un juez federal declaró inconstitucionales las ordenanzas de inmigración de Hazleton. Finalmente, el juez James Munley ordenó a Hazleton pagar casi 1,4 millones de dólares en honorarios legales a grupos que impugnaron con éxito las ordenanzas.

"Para alguien como yo, que deseaba que el gobierno federal hubiera hecho algo al respecto hace 20 años, cuando yo (lo mencioné), no habríamos tenido este problema hoy", dijo Barletta en una entrevista reciente. "Y sabes, el problema ha empeorado tanto que no creo que haya forma de arreglarlo del todo."

Keith Srakocic / Foto de Associated Press

El presidente Donald Trump saluda al entonces representante Lou Barletta durante un discurso en H&K Equipment Co. el jueves 18 de enero de 2018 en Coraopolis, Pensilvania.

Fracasos en la reforma migratoria

Sus arrepentimientos de "debería haber sido lo que habría podido" podrían aplicarse a tres intentos de reforma migratoria que fracasaron en el Congreso: junio de 2007, junio de 2013 y febrero de 2024.

Cada proyecto de ley habría aumentado los agentes fronterizos y reforzado las medidas de seguridad en la frontera sur, incluyendo un muro o una valla, entre muchas otras disposiciones. Los proyectos de ley de 2007 y 2013 incluían disposiciones para permitir que millones de inmigrantes ya en el país permanecieran y obtuvieran la ciudadanía tras años de avances. Barletta lideró el esfuerzo para eliminar la ley de 2013.

Trump, intentando ganar la reelección, logró instar al Senado a rechazar el proyecto de ley de 2024, forjado en otro compromiso bipartidista.

Cada vez, los republicanos de la Cámara veían cualquier sugerencia de camino hacia la ciudadanía como una "amnistía" y bloqueaban los proyectos de ley.

El senador estadounidense Bob Casey, que votó a favor del proyecto de ley de 2013, junto con otros 67 senadores —republicanos y demócratas— dijo que contenía suficiente dinero para un muro destinado a atraer votos republicanos y que habría requerido la certificación de que la frontera era segura antes de permitir que alguien avanzara hacia la ciudadanía.

Borys Krawczeniuk / WVIA News El exsenador estadounidense Bob Casey habla en la Universidad de Scranton el 26 de marzo de 2026.

"No parece haber ningún esfuerzo comparable al de 2013", dijo Casey esta semana. "Quiero decir, esa es la respuesta definitiva, alguna versión de 2013. No era perfecto, pero abordaba todos los grandes problemas... Si ese proyecto de ley hubiera estado en vigor, este tema no habría dominado un par de ciclos electorales. El problema estaría en camino, una década o más tarde, en camino a ser resuelto."

En cambio, el pasado junio, los republicanos del Congreso aprobaron la Ley One Big Beautiful, que abordó muchos temas, incluida la inmigración. El proyecto contenía 170.700 millones de dólares que, en parte, financia un aumento masivo de agentes fronterizos e inmigratorios, para construir hasta 24 centros de detención e implementar otras medidas de control migratorio. Los centros de detención propuestos para los condados de Schuylkill y Berks en Pensilvania han provocado una fuerte reacción negativa.

"Así que ese es, con diferencia, el mayor cambio, porque ya no se trata de si tienen o no los recursos para arrestar a la gente, detenerlas y hacer cumplir la ley de inmigración", dijo el abogado de inmigración de Filadelfia Ricky Palladino. "Porque ahora tienen los recursos."

Encontrar a los millones

Las cifras varían en cuanto a cuántos inmigrantes hay en EE. UU. que no deberían estar. Mehlman dijo que su grupo calcula unos 18,6 millones. Durante muchos años, las estimaciones oscilaron entre 11 y 13 millones, dependiendo de la fuente.

La solución de Trump para los inmigrantes ilegales que ya están en el país: arrestarlos y detenerlos hasta que puedas deportarlos.

En su página web, la Casa Blanca de Trump presume de deportar "a más de 605.000 inmigrantes ilegales" desde que asumió el cargo, con otros 1,9 millones autodeportándose.

A principios de abril, el Proyecto de Datos de Deportación, un grupo independiente que rastrea la actividad de ICE, reportó deportaciones cinco veces mayores en el primer año de la administración Trump en comparación con el mandato del presidente Joe Biden.

La web de ICE publica casi a diario comunicados de prensa con titulares como:

● "ICE arresta a múltiples asesinos, violadores y pedófilos"

● "ICE arresta a múltiples pederastas, secuestradores y criminales violentos"

● "ICE arresta a asesinos, pedófilos y desviados sexuales"

Gran parte de los datos federales desacreditan el argumento de la administración Trump sobre los inmigrantes como criminales.

Foto enviada Un agente de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. es visto en North Webster Avenue, Dunmore, el miércoles 29 de octubre de 2025. Las autoridades confirmaron que un hombre de Honduras y su hija en edad escolar fueron detenidos por agentes del ICE.

La minería de datos socava el argumento de la administración

A la fecha del 4 de abril, ICE y la Patrulla Fronteriza de EE. UU. tenían 60.311 personas detenidas en prisiones de todo el país, frente a las 39.703 la semana anterior a que Biden dejara el cargo, según el Transactional Records Access Clearinghouse, que rastrea los datos de la aplicación de la ley migratoria.

El centro de compensación rastrea los datos de la aplicación de la ley migratoria mediante solicitudes regulares bajo la Ley de Libertad de Información.

De los 60.311, 17.589, o el 29%, tenían condenas penales y 18.731, o el 31%, enfrentaban cargos penales pendientes, según la cámara de compensación. Los otros 23.991, o el 40%, fueron arrestados por violaciones migratorias.

En las prisiones de Pensilvania, ICE mantenía una media diaria de 2.163 detenidos a fecha del 2 de abril.

La mayoría, 1.650, se encontraba en el Centro de Procesamiento de Valle de Moshannon, de propiedad privada, en el condado de Clearfield.

La prisión del condado de Pike, que ha albergado detenidos por inmigración desde los años 90, tenía la segunda mayor cifra, 237; seguida por la prisión del condado de Clinton, 92; un centro federal de detención en Filadelfia, 83; la prisión federal de Lewisburg, 62; y la prisión del condado de Cambria, 39.

El 21 de enero de 2026, el día después de que Trump asumiera el cargo, solo tres prisiones de Pensilvania tenían detenidos de ICE: Moshannon, 1.171; Pike, 181; y Clinton, 77.

Más de 1.600 detenciones en la región

No se dispone de cifras de arrestos por condado, pero el proyecto de deportación, también a través de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, publicó una base de datos de arrestos realizados por agentes de ICE.

Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 9 de marzo de 2026, agentes con base en la oficina del área de Williamsport arrestaron a 694 personas — 375 con condenas penales, 292 con cargos penales pendientes, 22 por violaciones de la ley de inmigración y sin descripciones para cinco.

Durante el mismo periodo, agentes con base en la oficina del condado de Pike arrestaron a 915 personas: 248 condenadas por delitos, 246 con cargos penales pendientes, 107 por violaciones de la ley de inmigración y sin descripciones para cuatro.

TRAC informó que menos del 2% de los nuevos casos presentados en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre se basaron "en cualquier supuesta actividad delictiva del inmigrante, aparte de una posible entrada ilegal."

Además, la central publicaba una base de datos de casos pendientes en el tribunal de inmigración según la dirección de un inmigrante.

A fecha de 26 de febrero, 76.148 personas que viven en Pensilvania tenían casos pendientes en los tribunales de inmigración, incluyendo 10.677 en el área de cobertura de 22 condados de WVIA en el noreste y centro de Pensilvania.

Algunos fueron noticia: la detención de un propietario de restaurante y otro hombre y su hija en el condado de Lackawanna; propietario de una pizzería en el condado de Montour; trabajadora social en el condado de Lycoming.

'Vivir con miedo'

González, el defensor local de la inmigración, dijo que la mayoría de las detenciones por parte de ICE pasan desapercibidas.

"Según entiendo... están (los agentes de ICE) buscando a alguien a quien parece que llevan vigilando quizá unos días", dijo. "De alguna manera llegan a entender sus rutinas matutinas (de los inmigrantes) y, de camino al trabajo, los detienen. Y, desafortunadamente, tenemos historias de daños colaterales, donde buscan a alguien, pero si están con otros inmigrantes sin estatus migratorio legal o con estatus migratorio mixto, a veces esas personas también han sido detenidas."

El estatus migratorio mixto se refiere a un hogar con estatus migratorio mixto con algunos miembros con estatus legal, otros sin estatus legal o otros con solicitudes de asilo u otro estatus legal pendientes.

Al menos al principio, algunos preocupados por su estatus migratorio inscribieron a sus hijos en ciberescuelas y actuaron con cautela al salir de sus casas, aunque eso fue disminuyendo con el tiempo, añadió.

"Cuando hablo con la gente, me dicen: 'Todavía tengo que ir a trabajar, todavía tengo que pagar mi hipoteca, todavía tengo que pagar el alquiler, tengo que llevar a mis hijos al colegio'", dijo González. "Así que, 'Sí, vivo con miedo, pero tengo que ser resiliente por mis seres queridos.'"

'Básicamente, están atacando a todo el mundo'

La abogada de inmigración de Scranton, Tracey Hubbard, Rentas desprecia la palabra "represión" para describir el comportamiento de ICE.

Tracey Hubbard Rentas

"Quiero decir, esto es peor", dijo Hubbard Rentas. "Es una pesadilla porque ahora mismo no lo sabes. Básicamente, están atacando a todo el mundo, y no sabes cuándo va a ser... que simplemente te van a excluir del país."

Ella y otros que piensan que la represión de la administración Trump va demasiado lejos siguen apoyando la necesidad de eliminar a los criminales.

"Nadie va a discutir eso, ¿verdad?" dijo. "Y creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Quiero decir, ya tenemos suficientes de nuestros propios criminales. No necesitamos, ya sabes, importar otros. Pero eso no es lo que está pasando."

Esta represión es "muy arbitraria", dijo.

"Es un juego de números. No se trata del carácter de la persona detenida", dijo Hubbard Rentas. "Se trata de cuántas personas están detenidas."

Cambio de las reglas

Palladino, cuyo bufete acaba de contratar a su decimoctavo abogado para gestionar casos de inmigración, afirmó que la administración Trump ha transformado la aplicación de la ley.

Generalmente, en el pasado, los no residentes que entraban en Estados Unidos podían permanecer utilizando uno de tres métodos básicos, dijo Palladino.

Primero, obtuvieron un visado.

Segundo, obtuvieron el estatus de residente permanente, más conocido como green card.

Tercero, obtuvieron asilo político, lo que significa que huyeron de su país porque temían la violencia.

Antes de que comenzara el segundo mandato de Trump, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. realizaron una verificación básica y permitieron que personas de cada uno de los tres grupos permanecieran en el país, a la espera de las audiencias y de una decisión sobre su caso, dijo Palladino.

Esto generalmente requería que los solicitantes se registraran con ICE o USCIS.

"Trump 2.0 ha adoptado la postura de que no puedes quedarte aquí y que no tienes estatus legal, o, para decirlo más sucintamente, no tienes protección contra la aplicación por el simple hecho de tener una solicitud pendiente", dijo. "Solo tienes protección contra la aplicación si realmente te conceden el visado, la tarjeta verde o el asilo político. Eso es un cambio drástico respecto a los últimos 25 años que llevo involucrado en inmigración."

Ahora, cuando las personas cuyo estatus migratorio sigue pendiente se registran en ICE o USCIS, son detenidas rutinariamente.

"El acto de intentar legalizarte no es suficiente para que permanezcas en Estados Unidos", dijo Palladino. "Esto es un cambio catastrófico respecto a donde estaban las cosas antes ... Lo que significa que si ellos (los detenidos) tienen una forma de legalizarse, esencialmente tienen que legalizarse mientras están detenidos."

Algunos pueden permitirse abogados, otros no.

En el caso de los detenidos ya expulsados, generalmente se les envía rápidamente fuera del país. Virgilio Lema, de Scranton, un techador que llevaba nueve años en Estados Unidos, fue enviado de vuelta a Ecuador aproximadamente una semana después de su detención en noviembre, por ejemplo. Se saltó un registro migratorio en septiembre de 2017 y evitó ser arrestado el resto de su tiempo aquí, pero no tenía antecedentes penales.

Otros, sin orden de deportación inmediata, se enfrentan a detención durante muchos meses hasta que un juez de inmigración pueda dictaminar.

Esto se debe a que la administración Trump también cambió las normas sobre salir de prisión durante un caso de inmigración.

En un memorando del 8 de julio de 2025 de Todd M. Lyons, entonces director interino de ICE, no solo decía que cualquier "extranjero" sin visado válido está sujeto a detención, sino que también afirmó que "estos extranjeros también son inelegibles" para una audiencia de fianza ante un juez de inmigración y "no pueden ser liberados" mientras se determine su estatus.

Normalmente, una persona arrestada por un delito en Estados Unidos tiene derecho a una fianza razonable, y la liberación suele lograrse mediante una fianza. La Constitución de EE. UU. prohíbe la fianza excesiva.

No en casos de inmigración, dice el memorando de Lyons.

Impugnar detenciones largas

Citando la ley federal y sentencias judiciales previas, los abogados de clientes detenidos durante seis meses o más en todo el país han presentado decenas de miles de autos de habeas corpus en tribunales federales.

Los autos exigen que los funcionarios lleven a un preso ante un tribunal para justificar su detención.

Solo en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Pensilvania, que abarca el noreste y centro de Pensilvania, el bufete de Palladino y otros abogados han presentado autos para liberar a más de 130 personas desde el otoño pasado.

Los detenidos están en las prisiones de Moshannon, Pike, Clinton o Lewisburg y llegaron a Estados Unidos desde todo el mundo. Entre ellos se encuentran Bielorrusia, Camboya, China, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Georgia, Guatemala, Guinea, Haití, India, Jamaica, Laos, Mauritania, Nicaragua, Pakistán, Perú, Rusia, Sudán, Tayikistán, Turquía, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam.

Como muchos otros en todo el país, los jueces federales del distrito medio de Pensilvania han comenzado a apoyar a los detenidos, ordenando su liberación o mediante audiencias de fianza.

El Departamento de Justicia recorre rutinariamente las sentencias, lo que puede significar que un detenido no sea liberado de inmediato.

Más allá de la falta de audiencias de fianzas, la administración Trump ha destituido y reemplazado a 113 jueces de inmigración, según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. La administración sustituyó a los miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración en un esfuerzo por resolver rápidamente las solicitudes pendientes de admisión.

Los abogados de inmigración se quejan enérgicamente.

"En mi humilde opinión, es un abuso de procedimiento", dijo Hubbard Rentas.

"Es abuso de poder. Es tanta presión la que cae sobre ... los jueces de la Junta de Apelaciones de Inmigración ... los abogados litigantes de ICE que representan al gobierno en estos casos", dijo. "Estamos luchando contra un paisaje siempre cambiante, y ... Cualquier fallo que pueda perjudicar a un inmigrante es lo que está ocurriendo. Es como si el debido proceso ya no importara."

Timothy A. Clary / Getty Images Esta imagen de archivo muestra una placa colgando sobre el uniforme de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

'La frontera puede ser controlada'

Mehlman, defensor de la aplicación de la ley, ve un sistema migratorio que por fin está funcionando.

Como a él y a los republicanos les gusta señalar, el número de personas que intentaron entrar en Estados Unidos sin autorización se disparó drásticamente bajo el mandato del presidente Joe Biden.

De más de 400.000 encuentros fronterizos con inmigrantes en la frontera con México en el último año fiscal completo del primer mandato de Trump, los encuentros alcanzaron un máximo de más de 2,2 millones bajo Biden en el año fiscal 2022. Descendieron a más de 1,5 millones en su último año en el cargo, pero el sucesor de Biden redujo aún más drásticamente esa cifra.

Los encuentros significan que los agentes de ICE interactúan con inmigrantes que cruzan la frontera, pero no necesariamente que todos los inmigrantes hayan entrado con éxito en el país.

En el año fiscal 2025, que incluyó aproximadamente los primeros 8 meses y medio de Trump en el cargo, la cifra descendió a 237.538. Es la cifra más baja en más de 50 años, según un análisis del Pew Research Center sobre las estadísticas federales.

"En primer lugar, demostraron que la frontera puede ser controlada", dijo Mehlman.

Durante años, dijo Mehlman, los críticos de la aplicación estricta argumentaron "que no podemos hacer cumplir la frontera".

"Y, ya sabes, en menos de seis semanas tras asumir el cargo, él (Trump) les demostró que estaban equivocados, incluida la primera administración Trump, (cuando) vimos cruces fronterizos significativos de inmigración ilegal", dijo Mehlman.

Rechaza los argumentos a favor de un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes ilegales que no han causado problemas aquí. En 1986, la última vez que el Congreso aprobó una ley de reforma migratoria, unos 2,7 millones de indocumentados recibieron amnistía y se les permitió permanecer, señala.

Recuerda promesas de hacer cumplir la ley para evitar que se repita. En cambio, millones siguieron llegando sin invitación y no pasó nada, dijo.

"Se prometió al público estadounidense ... que aseguraríamos la frontera. Se les prometió que íbamos a impedir que los empleadores contrataran a más inmigrantes ilegales", dijo Mehlman. "Y sabes, la única promesa que se cumplió fue para quienes violaron las leyes. Consiguieron su amnistía. Todos los demás recibieron un montón de promesas vacías."

Por eso fracasaron los esfuerzos posteriores del Congreso para la reforma, dijo.

Mehlman desestimó las acusaciones de racismo por parte de ICE porque los detenidos provienen de una gran variedad de países. Comparó la aplicación de la ley migratoria con la de la policía local.

"La policía local, evidentemente, da prioridad a perseguir a los delincuentes violentos", dijo. "Pero ya sabes, si te pillan robando, no significa que vayan a decir simplemente que sigas tu camino."

Todas las estrategias de la administración Trump han funcionado porque crean disuasión, dijo.

"Los inmigrantes ilegales toman decisiones racionales. Han venido en gran número porque creían que las leyes de este país no se aplicarían", dijo Mehlman. "La gente ha recibido el mensaje ... ¿Por qué pagarías a estos cárteles criminales decenas de miles de dólares que no tienes para intentar meterte en el país cuando hay una posibilidad bastante segura de que no entres?"

Debatiendo tácticas ICE

Los opositores a la represión inferieron otro mensaje basado en agentes descontrolados de ICE que dispararon a dos ciudadanos estadounidenses en protesta en Minnesota, llevaron a otro casi desnudo a salir de su casa y arrestaron a muchos no criminales. Aún quedan dudas sobre las investigaciones de esos y otros incidentes durante la "Operación Metro Surge" en Minnesota.

Mientras los comisionados del condado de Lackawanna debatían las restricciones a la cooperación entre empleados y ICE, una mujer que habló en su reunión del 4 de marzo comparó a ICE en Minnesota con la Alemania nazi.

"Si eso no significa inhumanidad hacia el hombre, no sé qué es, pero la situación actual parece el comienzo de la inhumanidad hacia el hombre otra vez", dijo Judy Quinlan.

Borys Krawczeniuk / WVIA News El abogado Mike Giannetta, supervisor de Scott Twp., habla durante una reunión de comisionados del condado de Lackawanna el 18 de febrero de 2026, que se centró fuertemente en la ofensiva federal contra la inmigración ilegal. Giannetta habló en apoyo de los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas.



En una entrevista, Michael Giannetta, supervisor de Scott Twp., que se opuso públicamente a la política del condado sobre las interacciones con ICE, dijo que está totalmente a favor de controlar "los excesos de ICE".

"Y sabes, eso no quiere decir que todo ICE sea así. Pero algunos son así, y algunos policías son así", dijo Giannetta. "Pero tenemos un sistema judicial que también aborda a un policía fuera de control o a un agente de la ley de ICE fuera de control. Así que no puedes pintarlos todos con un pincel malo."

Giannetta cree que la inmigración fue clave para la reelección de Trump.

Con frecuencia recuerda a la gente que Trump ganó, a pesar de que las encuestas recientes muestran que a los estadounidenses no les gusta la forma en que ICE ha aplicado la aplicación.

"Hubo 77 millones de personas que votaron para cerrar la frontera, terminar el muro y deportar a los inmigrantes ilegales", dijo.

Permitir que personas ya en el país ilegalmente obtengan la ciudadanía no debería ocurrir, dijo.

"Si se llegara a algún tipo de acuerdo en el que algunos pudieran quedarse y tener algún tipo de estatus legal, probablemente estaría bien", dijo Giannetta. "Pero solo para darles la ciudadanía recompensa el hecho de entrar ilegalmente en el país mientras otros lo hacían legalmente, les costaba dinero, les llevaba mucho tiempo hacerlo, y no es justo."

Borys Krawczeniuk / WVIA News Los residentes esperan el inicio de una asamblea centrada en un plan de ICE para abrir un centro de detención de inmigrantes en el distrito de Tremont, condado de Schuylkill. El ayuntamiento tuvo lugar el 29 de enero de 2026.

'Son humanos, ¿sabes?'

La represión de la aplicación puede ser satisfactoria para la administración Trump y sus seguidores, pero sus críticos ven principalmente inhumanidad porque muchos detenidos no tienen antecedentes penales. A sus ojos, la represión solo destroza innecesariamente a familias que llevan vidas productivas y contribuyen a la sociedad.

"La influencia de los inmigrantes es tan beneficiosa para el estadounidense medio que resulta casi asombrosa si la miras solo por números", dijo Palladino.

Desafortunadamente, muchas personas que aceptan el argumento de la criminalidad de Trump se centran en los casos atípicos, dijo.

"Así es como Trump puede hacer lo que hace sin una gran resistencia, ¿define a todos por estos casos atípicos, verdad?" dijo Palladino. "Y el verdadero problema es que, políticamente, las personas que deberían definir son los que no son excepcionales — las personas realmente buenas que trabajan, que mantienen nuestros restaurantes abiertos, que cultivan nuestras cosechas, conducen nuestros camiones, todo eso. No hablan porque tengan miedo."

González ve "más que solo la parte económica."

'Son humanos, ¿sabes? Y, como la mayoría de la gente, cruzarán océanos para dar a sus hijos una vida mejor", dijo. "Pero la gente, en su mayoría, viene aquí y no quiere ser indocumentada. Nadie quiere vivir en las sombras durante décadas y décadas. Vienen aquí, trabajan, crian hijos, compran casas, abren negocios, y esto es tanto indocumentado como personas con estatus migratorio mixto.' — Jenny González, defensora de los inmigrantes

"Son humanos, ¿sabes? Y, como la mayoría de la gente, cruzarán océanos para dar a sus hijos una vida mejor", dijo. "Pero la gente, en su mayoría, viene aquí y no quiere ser indocumentada. Nadie quiere vivir en las sombras durante décadas y décadas. Vienen aquí, trabajan, crian hijos, compran casas, abren negocios, y esto es tanto indocumentado como personas con estatus migratorio mixto."

Durante décadas, señala, las poblaciones de Scranton, Wilkes-Barre y Hazleton disminuyeron.

"Si no fuera por estos inmigrantes y por muchas de las comunidades de color que se trasladan a esta región, estas ciudades y pueblos estarían en una situación más complicada, económica, social y cultural", dijo Gonzalez. "Muchos de estos individuos que se trasladan a esta región son inmigrantes y refugiados ... Simplemente están haciendo que nuestras comunidades sean significativamente más vibrantes. Y simplemente no entiendo la retórica de que todos estos individuos son malas personas porque carecen de estatus migratorio."

