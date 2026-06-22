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Amanpour and Company

Trad Wife vs. Girl Boss? Reshma Saujani Says It’s All a Distraction

Season 2026 Episode 8189 | 18m 00s

"Girl boss" and "trad wife" are terms you may have heard used to describe women today. Suppose most women with children wanted something in between? Reshma Saujani, CEO of Moms First, is tackling this issue in her new documentary, "No Country for Mothers." Saujani discusses the film with Hari Sreenivasan.

Extras
Watch 55:52
Amanpour and Company
June 22, 2026
Tom McTague; Josh Fox; Reshma Saujani; JR
Episode: S2026 E8189 | 55:52
Watch 18:00
Amanpour and Company
How a Few Shades of Skin Color Changed Everything for One Family
Susan Saulny uncovers a decades-old family secret and unpacks its impact on her family.
Clip: S2026 E8188 | 18:00
Watch 55:30
Amanpour and Company
June 19, 2026
Annalena Baerbock
Episode: S2026 E8188 | 55:30
Watch 55:29
Amanpour and Company
July 18, 2026
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
Episode: S2026 E8187 | 55:29
Watch 18:14
Amanpour and Company
Sen. Warnock Calls Out First Trillionaire, Supreme Court Voting Rights Ruling
Senator Raphael Warnock discusses his book "The Crooked Places Made Straight."
Clip: S2026 E8187 | 18:14
Watch 55:21
Amanpour and Company
June 17, 2026
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
Episode: S2026 E8186 | 55:21
Watch 17:17
Amanpour and Company
China vs. the G7: Who Runs the Global Economy?
China expert Elizabeth Economy discusses how Beijing is looming over the G7 summit in France.
Clip: S2026 E8186 | 17:17
Watch 18:19
Amanpour and Company
Erin Brockovich Is Taking On a New Issue: AI Data Centers
Erin Brockovich discusses the impacts of AI data centers on local communities.
Clip: S2026 E8185 | 18:19
Watch 55:43
Amanpour and Company
June 16, 2026
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Episode: S2026 E8185 | 55:43
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 15, 2026
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Episode: S2026 E8184 | 55:54
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Watch 55:52
Amanpour and Company
June 22, 2026
Tom McTague; Josh Fox; Reshma Saujani; JR
Episode: S2026 E8189 | 55:52
Watch 55:30
Amanpour and Company
June 19, 2026
Annalena Baerbock
Episode: S2026 E8188 | 55:30
Watch 55:29
Amanpour and Company
July 18, 2026
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
Episode: S2026 E8187 | 55:29
Watch 55:21
Amanpour and Company
June 17, 2026
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
Episode: S2026 E8186 | 55:21
Watch 55:43
Amanpour and Company
June 16, 2026
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Episode: S2026 E8185 | 55:43
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 15, 2026
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Episode: S2026 E8184 | 55:54
Watch 55:36
Amanpour and Company
Jube 11, 2026
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Episode: S2026 E8182 | 55:36
Watch 55:42
Amanpour and Company
June 12, 2026
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Episode: S2026 E8183 | 55:42
Watch 55:35
Amanpour and Company
June 10, 2026
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Episode: S2026 E8181 | 55:35
Watch 55:46
Amanpour and Company
June 9, 2026
Susan Glasser; Anne Applebaum; Jules Boykoff
Episode: S2026 E8180 | 55:46