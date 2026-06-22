Trad Wife vs. Girl Boss? Reshma Saujani Says It’s All a Distraction

Extras
Susan Saulny uncovers a decades-old family secret and unpacks its impact on her family.
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
Senator Raphael Warnock discusses his book "The Crooked Places Made Straight."
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
China expert Elizabeth Economy discusses how Beijing is looming over the G7 summit in France.
Erin Brockovich discusses the impacts of AI data centers on local communities.
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
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Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Susan Glasser; Anne Applebaum; Jules Boykoff