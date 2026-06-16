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Amanpour and Company

June 17, 2026

Season 2026 Episode 8186 | 55m 21s

NYT national security correspondent David Sanger reacts to Trump's Iran deal. Co-authors of "Stolen Revolution" Yeganeh Torbati and Bozorgmehr Sharafedin discuss the hopes of revolution in Iran raised and dashed since 1979. Football commentator Simon Kuper unpacks the latest World Cup developments. China expert Elizabeth Economy discusses how Beijing is looming over the G7 summit in France.

Aired: 06/16/26
Extras
Watch 17:17
Amanpour and Company
China vs. the G7: Who Runs the Global Economy?
China expert Elizabeth Economy discusses how Beijing is looming over the G7 summit in France.
Clip: S2026 E8186 | 17:17
Watch 18:19
Amanpour and Company
Erin Brockovich Is Taking On a New Issue: AI Data Centers
Erin Brockovich discusses the impacts of AI data centers on local communities.
Clip: S2026 E8185 | 18:19
Watch 55:43
Amanpour and Company
June 16, 2026
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Episode: S2026 E8185 | 55:43
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 15, 2026
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Episode: S2026 E8184 | 55:54
Watch 18:08
Amanpour and Company
The Pomp and the Politics of Trump’s D.C. Makeover
Reporter Dan Diamond discusses Pres. Trumps construction projects throughout D.C.
Clip: S2026 E8184 | 18:08
Watch 55:42
Amanpour and Company
June 12, 2026
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Episode: S2026 E8183 | 55:42
Watch 17:30
Amanpour and Company
AI in the Classroom: Are AI Chatbots Undermining a Generation of Thinkers?
Rebecca Winthrop takes a critical look at how AI is impacting students' learning.
Clip: S2026 E8183 | 17:30
Watch 55:36
Amanpour and Company
Jube 11, 2026
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Episode: S2026 E8182 | 55:36
Watch 17:37
Amanpour and Company
CBS Replaced Colbert With Byron Allen. Here’s Why He Says It Will Work
Byron Allen discusses Comics Unleashed on CBS.
Clip: S2026 E8182 | 17:37
Watch 55:35
Amanpour and Company
June 10, 2026
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Episode: S2026 E8181 | 55:35
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Watch 55:43
Amanpour and Company
June 16, 2026
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Episode: S2026 E8185 | 55:43
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 15, 2026
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Episode: S2026 E8184 | 55:54
Watch 55:36
Amanpour and Company
Jube 11, 2026
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Episode: S2026 E8182 | 55:36
Watch 55:42
Amanpour and Company
June 12, 2026
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Episode: S2026 E8183 | 55:42
Watch 55:35
Amanpour and Company
June 10, 2026
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Episode: S2026 E8181 | 55:35
Watch 55:46
Amanpour and Company
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