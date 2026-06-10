CBS Replaced Colbert With Byron Allen. Here’s Why He Says It Will Work

Extras
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Shell USA President Colette Hirstius discusses the impact of the Iran war on U.S. energy.
Jules Boykoff discusses the U.S. political backdrop and how it could effect this year's World Cup.
Former FBI agent Jacqueline Maguire on why she thinks upheaval at the Bureau is endangering the U.S.
Craig Fehrman discusses his new book "This Vast Enterprise."
Joseph Aoun; Kristen Holmes; Eddie Glaude Jr.; Craig Fehrman
Dr. Mark Goldsmith discusses his company's breakthrough development in pancreatic cancer treatment.
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Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Isobel Yeung; Jasmine Garsd; Aaron Reichlin-Melnick; Dr. Mark Goldsmith
Joseph Aoun; Kristen Holmes; Eddie Glaude Jr.; Craig Fehrman
Jonathan Martin; Dominic Erdozain; Robert Kagan
Nabih Bulos; Clarissa Ward; Jorge Castañeda; Sara Naomi Bleich
Oren Libermann; Jan Egeland; Ivy Meeropol; Jesmyn Ward
Kimberlé Crenshaw; Sally Hayden; Jeffrey Winters