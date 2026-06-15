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Amanpour and Company

June 16, 2026

Season 2026 Episode 8185 | 55m 43s

Former Canadian Deputy PM Chrystia Freeland discusses the G7 summit and how world leaders may be approaching big issues like Iran and the Russia-Ukraine war. Head of Economics and Politics for Bloomberg Stephanie Flanders on what a special by-election in England could mean for British politics. Environmental activist Erin Brockovich shares the impact of AI data centers on the people living nearby.

Aired: 06/15/26
Extras
Watch 18:19
Amanpour and Company
Erin Brockovich Is Taking On a New Issue: AI Data Centers
Erin Brockovich discusses the impacts of AI data centers on local communities.
Clip: S2026 E8185 | 18:19
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 15, 2026
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Episode: S2026 E8184 | 55:54
Watch 18:08
Amanpour and Company
The Pomp and the Politics of Trump’s D.C. Makeover
Reporter Dan Diamond discusses Pres. Trumps construction projects throughout D.C.
Clip: S2026 E8184 | 18:08
Watch 17:30
Amanpour and Company
AI in the Classroom: Are AI Chatbots Undermining a Generation of Thinkers?
Rebecca Winthrop takes a critical look at how AI is impacting students' learning.
Clip: S2026 E8183 | 17:30
Watch 55:42
Amanpour and Company
June 12, 2026
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Episode: S2026 E8183 | 55:42
Watch 55:36
Amanpour and Company
Jube 11, 2026
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Episode: S2026 E8182 | 55:36
Watch 17:37
Amanpour and Company
CBS Replaced Colbert With Byron Allen. Here’s Why He Says It Will Work
Byron Allen discusses Comics Unleashed on CBS.
Clip: S2026 E8182 | 17:37
Watch 55:35
Amanpour and Company
June 10, 2026
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Episode: S2026 E8181 | 55:35
Watch 17:48
Amanpour and Company
Shell USA President: Recovery from Strait Closure May Take Up to Six Months
Shell USA President Colette Hirstius discusses the impact of the Iran war on U.S. energy.
Clip: S2026 E8181 | 17:48
Watch 55:46
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June 9, 2026
Susan Glasser; Anne Applebaum; Jules Boykoff
Episode: S2026 E8180 | 55:46
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Watch 55:54
Amanpour and Company
June 15, 2026
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Episode: S2026 E8184 | 55:54
Watch 55:42
Amanpour and Company
June 12, 2026
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Episode: S2026 E8183 | 55:42
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Amanpour and Company
Jube 11, 2026
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Episode: S2026 E8182 | 55:36
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Amanpour and Company
June 10, 2026
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
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Amanpour and Company
June 9, 2026
Susan Glasser; Anne Applebaum; Jules Boykoff
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