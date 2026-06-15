June 16, 2026

Extras
Erin Brockovich discusses the impacts of AI data centers on local communities.
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Reporter Dan Diamond discusses Pres. Trumps construction projects throughout D.C.
Rebecca Winthrop takes a critical look at how AI is impacting students' learning.
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Byron Allen discusses Comics Unleashed on CBS.
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Shell USA President Colette Hirstius discusses the impact of the Iran war on U.S. energy.
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Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Nimrod Novik; Joseph Aoun; Jacqueline Maguire
Joseph Aoun; Kristen Holmes; Eddie Glaude Jr.; Craig Fehrman
Isobel Yeung; Jasmine Garsd; Aaron Reichlin-Melnick; Dr. Mark Goldsmith
Jonathan Martin; Dominic Erdozain; Robert Kagan
Nabih Bulos; Clarissa Ward; Jorge Castañeda; Sara Naomi Bleich