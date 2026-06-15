The Pomp and the Politics of Trump’s D.C. Makeover

Extras
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Rebecca Winthrop takes a critical look at how AI is impacting students' learning.
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Byron Allen discusses Comics Unleashed on CBS.
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Shell USA President Colette Hirstius discusses the impact of the Iran war on U.S. energy.
Jules Boykoff discusses the U.S. political backdrop and how it could effect this year's World Cup.
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Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Joseph Aoun; Kristen Holmes; Eddie Glaude Jr.; Craig Fehrman
Isobel Yeung; Jasmine Garsd; Aaron Reichlin-Melnick; Dr. Mark Goldsmith
Jonathan Martin; Dominic Erdozain; Robert Kagan
Nabih Bulos; Clarissa Ward; Jorge Castañeda; Sara Naomi Bleich