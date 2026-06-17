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Amanpour and Company

June 19, 2026

Season 2026 Episode 8188 | 55m 30s

President of the U.N. General Assembly Annalena Baerbock discusses the U.S.-Iran deal. "The Pitt" actress and activist Sepideh Moafi and IRC's Sherine Ibrahim mark World Refugee Day. Susan Saulny uncovers a decades-old family secret and unpacks its impact on her family.

Aired: 06/18/26
Extras
Watch 18:00
Amanpour and Company
How a Few Shades of Skin Color Changed Everything for One Family
Susan Saulny uncovers a decades-old family secret and unpacks its impact on her family.
Clip: S2026 E8188 | 18:00
Watch 55:29
Amanpour and Company
July 18, 2026
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
Episode: S2026 E8187 | 55:29
Watch 18:14
Amanpour and Company
Sen. Warnock Calls Out First Trillionaire, Supreme Court Voting Rights Ruling
Senator Raphael Warnock discusses his book "The Crooked Places Made Straight."
Clip: S2026 E8187 | 18:14
Watch 17:17
Amanpour and Company
China vs. the G7: Who Runs the Global Economy?
China expert Elizabeth Economy discusses how Beijing is looming over the G7 summit in France.
Clip: S2026 E8186 | 17:17
Watch 55:21
Amanpour and Company
June 17, 2026
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
Episode: S2026 E8186 | 55:21
Watch 55:43
Amanpour and Company
June 16, 2026
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Episode: S2026 E8185 | 55:43
Watch 18:19
Amanpour and Company
Erin Brockovich Is Taking On a New Issue: AI Data Centers
Erin Brockovich discusses the impacts of AI data centers on local communities.
Clip: S2026 E8185 | 18:19
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 15, 2026
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Episode: S2026 E8184 | 55:54
Watch 18:08
Amanpour and Company
The Pomp and the Politics of Trump’s D.C. Makeover
Reporter Dan Diamond discusses Pres. Trumps construction projects throughout D.C.
Clip: S2026 E8184 | 18:08
Watch 55:42
Amanpour and Company
June 12, 2026
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Episode: S2026 E8183 | 55:42
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Watch 55:29
Amanpour and Company
July 18, 2026
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
Episode: S2026 E8187 | 55:29
Watch 55:21
Amanpour and Company
June 17, 2026
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
Episode: S2026 E8186 | 55:21
Watch 55:43
Amanpour and Company
June 16, 2026
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Episode: S2026 E8185 | 55:43
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 15, 2026
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Episode: S2026 E8184 | 55:54
Watch 55:42
Amanpour and Company
June 12, 2026
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Episode: S2026 E8183 | 55:42
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Amanpour and Company
Jube 11, 2026
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