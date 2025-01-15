100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Sign In
Amanpour and Company

January 16, 2026

Season 2025 Episode 8078 | 55m 50s

Nobel Peace Prize Laureate Shirin Ebadi discusses Iran's antigovernment protests. Judge Theodor Meron introduces his new book "A Thousand Miles," which recounts his life from surviving the Holocaust to becoming an international criminal justice judge. Dr. Ezekiel Emanuel shares his advice for living a healthy life in his new book "Eat Your Ice Cream."

Aired: 01/15/26
Extras
Watch 18:08
Amanpour and Company
Dr. Ezekiel Emanuel on Vaccines, Healthcare and Living a Healthy Life
Dr. Ezekiel Emanuel offers his advice on leading a healthy life in his book "Eat Your Ice Cream."
Clip: S2025 E8078 | 18:08
Watch 55:54
Amanpour and Company
January 15, 2025
Mohammad Marandi; Nazenin Ansari; Phil Gunson; Andrew Ross Sorkin
Episode: S2025 E8077 | 55:54
Watch 18:25
Amanpour and Company
Andrew Ross Sorkin Explains the DOJ Criminal Investigation of the Fed Chair
Andrew Ross Sorkin discusses the DOJ investigation into Fed Chair Jerome Powell.
Clip: S2025 E8077 | 18:25
Watch 18:49
Amanpour and Company
Renee Good’s Killing Tests the Limits of Accountability
Mike Fox highlights how Renee Good's killing is part of a wider trend of federal impunity.
Clip: S2025 E8076 | 18:49
Watch 55:50
Amanpour and Company
January 14, 2026
Jomana Karadsheh; Elliott Abrams; Kaouther Ben Hania; Mike Fox
Episode: S2025 E8076 | 55:50
Watch 55:55
Amanpour and Company
January 13, 2025
Nazanin Boniadi; Nina Khrushcheva; Jacob Soboroff; Kenneth Rosen
Episode: S2025 E8075 | 55:55
Watch 18:30
Amanpour and Company
Trump’s Bid for Greenland and the Larger Power Struggle in the Arctic
Kenneth Rosen discusses his book “Polar War.”
Clip: S2025 E8075 | 18:30
Watch 55:52
Amanpour and Company
January 12, 2026
Abbas Milani; Douglas Holtz-Eakin; Ben Markovits; Shawn Hubler
Episode: S2025 E8074 | 55:52
Watch 18:25
Amanpour and Company
“One Year After the L.A. Fires: Hope, Blame and Debt”
NYT's L.A. bureau chief Shawn Hubler marks one year since the destructive L.A. fires.
Clip: S2025 E8074 | 18:25
Watch 18:09
Amanpour and Company
Centuries of Expertise "Out the Door:” New Book Explores Trump Impact on DOJ
Carol Leonnig and Aaron Davis discuss their book "Injustice."
Clip: S2025 E8073 | 18:09
Latest Episodes
All
  • All
  • Amanpour and Company Season 2025
  • Amanpour and Company Season 2024
  • Amanpour and Company Season 2023
  • Amanpour and Company Season 2022
  • Amanpour and Company Season 2021
  • Amanpour and Company Season 2020
  • Amanpour and Company Season 2019
  • Amanpour and Company Season 2018
Watch 55:54
Amanpour and Company
January 15, 2025
Mohammad Marandi; Nazenin Ansari; Phil Gunson; Andrew Ross Sorkin
Episode: S2025 E8077 | 55:54
Watch 55:50
Amanpour and Company
January 14, 2026
Jomana Karadsheh; Elliott Abrams; Kaouther Ben Hania; Mike Fox
Episode: S2025 E8076 | 55:50
Watch 55:55
Amanpour and Company
January 13, 2025
Nazanin Boniadi; Nina Khrushcheva; Jacob Soboroff; Kenneth Rosen
Episode: S2025 E8075 | 55:55
Watch 55:52
Amanpour and Company
January 12, 2026
Abbas Milani; Douglas Holtz-Eakin; Ben Markovits; Shawn Hubler
Episode: S2025 E8074 | 55:52
Watch 55:42
Amanpour and Company
January 9, 2026
Jared Genser; Ethan Hawke; Carol Leonnig; Aaron C. Davis
Episode: S2025 E8073 | 55:42
Watch 55:46
Amanpour and Company
January 8, 2026
Sen. Bernie Sanders; Paula Newton; Christopher Lockyear; David Frum
Episode: S2025 E8072 | 55:46
Watch 55:54
Amanpour and Company
January 7, 2026
Juan Manuel Santos; Karim Sadjadpour; Ian Bremmer
Episode: S2025 E8071 | 55:54
Watch 55:20
Amanpour and Company
January 6, 2026
Sen. Angus King; Juan González; Oleksandr Merezhko; Jason Stanley
Episode: S2025 E8070 | 55:20
Watch 55:41
Amanpour and Company
January 5, 2026
Leigh Waldman; Todd D. Robinson; David Smolansky; Jorge Castañeda
Episode: S2025 E8069 | 55:41
Watch 55:43
Amanpour and Company
December 19, 2025
Chase Strangio; Gilbert & George; Tom Gjelten
Episode: S2025 E8058 | 55:43