100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Sign In
Amanpour and Company

January 8, 2026

Season 2025 Episode 8072 | 55m 46s

Sen. Bernie Sanders reacts to the latest news out of Minnesota and Venezuela. Correspondent Paula Newton brings us a special report on an influential Venezuelan politician who could play a key role in the country's future. MSF Secretary-General Christopher Lockyear discusses challenges to aid distribution in Gaza. David Frum discusses what Trump's critics are getting wrong about Venezuela.

Aired: 01/07/26
Extras
Watch 18:08
Amanpour and Company
Trump & Venezuela: How Critics Are Falling Into an “Obvious Trap”
The Atlantic's David Frum discusses what Trump's critics are missing.
Clip: S2025 E8072 | 18:08
Watch 17:53
Amanpour and Company
Ian Bremmer: Trump’s “Political Revolution” Is 2026’s Top Global Risk
Ian Bremmer discusses the geopolitical landscape.
Clip: S2025 E8071 | 17:53
Watch 55:54
Amanpour and Company
January 7, 2026
Juan Manuel Santos; Karim Sadjadpour; Ian Bremmer
Episode: S2025 E8071 | 55:54
Watch 18:11
Amanpour and Company
Fascism Expert Jason Stanley on the 5th Anniversary of Jan. 6 Capitol Attack
Professor Jason Stanley reflects on what has changed five years on from the attack.
Clip: S2025 E8070 | 18:11
Watch 55:20
Amanpour and Company
January 6, 2026
Sen. Angus King; Juan González; Oleksandr Merezhko; Jason Stanley
Episode: S2025 E8070 | 55:20
Watch 55:41
Amanpour and Company
January 5, 2026
Leigh Waldman; Todd D. Robinson; David Smolansky; Jorge Castañeda
Episode: S2025 E8069 | 55:41
Watch 6:27
Amanpour and Company
Venezuelan Opposition Politician on Maduro Capture & the Uncertain Future
Venezuelan opposition politician David Smolansky discusses the future of Venezuela.
Clip: S2025 E8069 | 6:27
Watch 17:49
Amanpour and Company
“The New Christian Right, Antisemitism & U.S. Democracy”
Tom Gjelten discusses his new cover story for Moment magazine.
Clip: S2025 E8058 | 17:49
Watch 55:43
Amanpour and Company
December 19, 2025
Chase Strangio; Gilbert & George; Tom Gjelten
Episode: S2025 E8058 | 55:43
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 18, 2025
Clare Sebastian; Marietje Schaake; Bess Wohl; Kristolyn Lloyd; Zoe Weissman
Episode: S2025 E8057 | 55:50
Latest Episodes
All
  • All
  • Amanpour and Company Season 2025
  • Amanpour and Company Season 2024
  • Amanpour and Company Season 2023
  • Amanpour and Company Season 2022
  • Amanpour and Company Season 2021
  • Amanpour and Company Season 2020
  • Amanpour and Company Season 2019
  • Amanpour and Company Season 2018
Watch 55:54
Amanpour and Company
January 7, 2026
Juan Manuel Santos; Karim Sadjadpour; Ian Bremmer
Episode: S2025 E8071 | 55:54
Watch 55:20
Amanpour and Company
January 6, 2026
Sen. Angus King; Juan González; Oleksandr Merezhko; Jason Stanley
Episode: S2025 E8070 | 55:20
Watch 55:41
Amanpour and Company
January 5, 2026
Leigh Waldman; Todd D. Robinson; David Smolansky; Jorge Castañeda
Episode: S2025 E8069 | 55:41
Watch 55:43
Amanpour and Company
December 19, 2025
Chase Strangio; Gilbert & George; Tom Gjelten
Episode: S2025 E8058 | 55:43
Watch 55:44
Amanpour and Company
January 2, 2026
Lech Walesa; Elizabeth A. Hanks; Katherine Landers; Deanne Criswell; Dame Stephanie Shirley
Episode: S2025 E8068 | 55:44
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 18, 2025
Clare Sebastian; Marietje Schaake; Bess Wohl; Kristolyn Lloyd; Zoe Weissman
Episode: S2025 E8057 | 55:50
Watch 55:28
Amanpour and Company
December 29, 2025
David Wallace-Wells; Kristin Scott Thomas; Beth Macy
Episode: S2025 E8064 | 55:28
Watch 55:49
Amanpour and Company
December 22, 2025
Halla Tomasdottir; Pamela Hogan; Gayle Young; Cory Doctorow
Episode: S2025 E8059 | 55:49
Watch 55:39
Amanpour and Company
December 26, 2025
Lyse Doucet; Matthew McConaughey; Christina Cross
Episode: S2025 E8063 | 55:39
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 31, 2025
Al Gore; Juanita Goebertus; Noah Bullock; Charlie Savage
Episode: S2025 E8066 | 55:50