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America's Test Kitchen

Apples for Dinner and Dessert

Season 27 Episode 2703 | 28m 24s

Test cook Keith Dresser makes Roasted Pork Tenderloin with Apples and Shallots for host Bridget Lancaster. Science expert Dan Souza uses bubbles to show how stabilizers in whipped cream work. Bridget makes the french dessert, Gâteau Invisible with Brown Sugar--Cinnamon Whipped Cream, for host Julia Collin Davison.

Aired: 09/18/26 | Expires: 11/05/26
Distributed nationally by American Public Television
Extras
Watch 28:23
America's Test Kitchen
Pan-Seared Halibut and Ma’amoul
Pan-Seared Halibut with Wilted Bitter Greens, Ma’amoul; frozen puff pastry tasting
Episode: S26 E2608 | 28:23
Watch 28:53
America's Test Kitchen
Zesty Salmon and Salad
Double-Glazed Salmon, Kale Salad; tofu guide; review of natural cleaning sprays
Episode: S26 E2612 | 28:53
Watch 27:56
America's Test Kitchen
Savory Pies
Julia makes Cast Iron Chicken Pot Pie, Joe makes Fisherman’s Pie; science of eggplant
Episode: S25 E2507 | 27:56
Watch 27:55
America's Test Kitchen
Breakfast for a Crowd
Breakfast Taco Board, Deluxe Blueberry Pancakes; stand mixers review
Episode: S25 E2505 | 27:55
Watch 27:56
America's Test Kitchen
Easy Chicken Dinners
Skillet-Roasted Chicken Breasts, Braised Chicken Thighs with Fennel; vegan chicken nuggets
Episode: S25 E2506 | 27:56
Watch 56:38
America's Test Kitchen
America's Test Kitchen Celebrates 25 Years
Celebrate the food, science, ingenuity and fun of 25 years of America's Test Kitchen.
Special: 56:38
Watch 27:25
America's Test Kitchen
Fried Favorites
Lumpiang Shanghai with Vinegar, Crispy Cacio e Pepe Bites; all about apple products.
Episode: S24 E2410 | 27:25
Watch 26:56
America's Test Kitchen
Dutch Oven Dinners
Chicken Pot Pie with Spring Vegetables, One-Pot Weeknight Pasta Bolognese; garlic powder.
Episode: S24 E2411 | 26:56
Watch 26:56
America's Test Kitchen
Game Day Favorite from Your Air Fryer
Air-Fryer Spicy Chicken Sandwich, Parmesan, Rosemary & Pepper French Fries; tonic water.
Episode: S24 E2405 | 26:56
Watch 26:56
America's Test Kitchen
Multicooker Perfection
Multicooker Chicken in a Pot with Lemon-Herb Sauce; Multicooker Hawaiian Oxtail Soup
Episode: S24 E2407 | 26:56
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Watch 27:21
America's Test Kitchen
How to Roast Everything
Beef Tenderloin; Turkey Breast en Cocotte; Fat separators.
Episode: S18 E1803 | 27:21
Watch 27:21
America's Test Kitchen
Just Add Apples
Apple Strudel; Cider-Glazed Apple Bundt Cake; Bundt Pans
Episode: S18 E1808 | 27:21
Watch 27:21
America's Test Kitchen
Elegant Desserts
Millionaire's Shortbread; Gateau Breton; Serrated Knives
Episode: S18 E1825 | 27:21
Watch 28:24
America's Test Kitchen
Soup and Bread, the Italian Way
Our Zuppa Toscana, white bread tasting, Light and Airy Focaccia
Episode: S27 E2705 | 28:24
Watch 28:24
America's Test Kitchen
Lemon-Braised Chicken and Fattet Hummus
Lemon-Braised Chicken with Pearl Couscous, Artichokes, and Chickpeas; dish soap; Fattet Hummus
Episode: S27 E2702 | 28:24
Watch 28:24
America's Test Kitchen
Tuscan Feast
Pollo al Mattone, wine savers, Gluten-Free Zucchini Scarpaccia
Episode: S27 E2704 | 28:24
Watch 28:24
America's Test Kitchen
A Taste of Mexico City
Enchiladas Suizas, red and black rice explainer, Sopa de Tortilla
Episode: S27 E2701 | 28:24
Watch 28:24
America's Test Kitchen
Peruvian Fusions
Lomo Saltado, chili oil and chili crisp, Tallarines Verdes
Episode: S27 E2706 | 28:24
Watch 28:24
America's Test Kitchen
Two Pasta Classics
Cacio e Pepe, packaged pasta roundup, Pasta alla Vodka
Episode: S27 E2707 | 28:24
Watch 28:53
America's Test Kitchen
Mediterranean Eggplant Dishes
Roasted Eggplant, Zaalouk (Moroccan Eggplant Meze); hummus tasting
Episode: S26 E2614 | 28:53