Soup and Bread, the Italian Way

Extras
Pan-Seared Halibut with Wilted Bitter Greens, Ma’amoul; frozen puff pastry tasting
Double-Glazed Salmon, Kale Salad; tofu guide; review of natural cleaning sprays
Julia makes Cast Iron Chicken Pot Pie, Joe makes Fisherman’s Pie; science of eggplant
Breakfast Taco Board, Deluxe Blueberry Pancakes; stand mixers review
Skillet-Roasted Chicken Breasts, Braised Chicken Thighs with Fennel; vegan chicken nuggets
Celebrate the food, science, ingenuity and fun of 25 years of America's Test Kitchen.
Lumpiang Shanghai with Vinegar, Crispy Cacio e Pepe Bites; all about apple products.
Chicken Pot Pie with Spring Vegetables, One-Pot Weeknight Pasta Bolognese; garlic powder.
Air-Fryer Spicy Chicken Sandwich, Parmesan, Rosemary & Pepper French Fries; tonic water.
Multicooker Chicken in a Pot with Lemon-Herb Sauce; Multicooker Hawaiian Oxtail Soup
Latest Episodes
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America's Test Kitchen Season 27
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America's Test Kitchen Season 26
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America's Test Kitchen From Cooks Illustrated
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America's Test Kitchen Season 20
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America's Test Kitchen Season 19
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America's Test Kitchen Season 18
Lemon-Braised Chicken with Pearl Couscous, Artichokes, and Chickpeas; dish soap; Fattet Hummus
Enchiladas Suizas, red and black rice explainer, Sopa de Tortilla
Lomo Saltado, chili oil and chili crisp, Tallarines Verdes
Cacio e Pepe, packaged pasta roundup, Pasta alla Vodka
Roasted Pork Tenderloin with Apples; Gâteau Invisible with Brown Sugar--Cinnamon Whipped Cream
Pollo al Mattone, wine savers, Gluten-Free Zucchini Scarpaccia
Millionaire's Shortbread; Gateau Breton; Serrated Knives
Beef Tenderloin; Turkey Breast en Cocotte; Fat separators.
Apple Strudel; Cider-Glazed Apple Bundt Cake; Bundt Pans
Roasted Eggplant, Zaalouk (Moroccan Eggplant Meze); hummus tasting