Housing costs squeeze Americans out of market

Extras
November 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Brooks and Marcus on how Republicans are responding to midterm losses
FAA issues rare nationwide ground stop due to 'extraordinary circumstances'
Bessent accuses Lutnick of failing to prevent China from obtaining Nvidia chips
Celebrated countertenor brings classical sound to today's cultural issues
Does Van Hollen have enough support to beat Schumer in Senate leadership race?
ICE touts record number of deportations in agency's history
A Brief But Spectacular take on finding purpose after military service
A look inside Somalia, where USAID cuts have life-or-death consequences
What Huang's resignation means for chipmakers, AI and U.S. national security
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