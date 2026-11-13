100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

Housing costs squeeze Americans out of market

Season 2026 Episode 232 | 9m 13s

Sales of existing homes in the U.S. fell last month to their lowest level in more than 16 years. That's according to a new report by the National Association of Realtors. In October alone, sales dropped to 3.75 million homes, an 8.8% drop compared with the same time last year. Stephanie Sy reports on what's driving the decline.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
November 13, 2026 - PBS News Hour full episode
November 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E232 | 57:46
Watch 8:50
PBS News Hour
Brooks and Marcus on how GOP responds to midterm losses
Brooks and Marcus on how Republicans are responding to midterm losses
Clip: S2026 E232 | 8:50
Watch 4:18
PBS News Hour
FAA issues rare nationwide ground stop
FAA issues rare nationwide ground stop due to 'extraordinary circumstances'
Clip: S2026 E232 | 4:18
Watch 5:13
PBS News Hour
Bessent says Lutnick failed to stop China from getting chips
Bessent accuses Lutnick of failing to prevent China from obtaining Nvidia chips
Clip: S2026 E232 | 5:13
Watch 6:34
PBS News Hour
Countertenor brings classical sound to today's issues
Celebrated countertenor brings classical sound to today's cultural issues
Clip: S2026 E232 | 6:34
Watch 3:09
PBS News Hour
Does Van Hollen have enough support to win leadership race?
Does Van Hollen have enough support to beat Schumer in Senate leadership race?
Clip: S2026 E232 | 3:09
Watch 5:50
PBS News Hour
ICE touts record number of deportations in agency's history
ICE touts record number of deportations in agency's history
Clip: S2026 E232 | 5:50
Watch 3:23
PBS News Hour
A Brief But Spectacular take on how to find purpose
A Brief But Spectacular take on finding purpose after military service
Clip: S2026 E231 | 3:23
Watch 9:49
PBS News Hour
In Somalia, USAID cuts have life-or-death consequences
A look inside Somalia, where USAID cuts have life-or-death consequences
Clip: S2026 E231 | 9:49
Watch 8:21
PBS News Hour
What Huang's resignation means for chipmakers and AI
What Huang's resignation means for chipmakers, AI and U.S. national security
Clip: S2026 E231 | 8:21
Latest Episodes
All
Watch 57:46
PBS News Hour
November 13, 2026 - PBS News Hour full episode
November 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E232 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E231 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E230 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E229 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 9, 2026 - PBS News Hour full episode
November 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E228 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E227 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E226 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E225 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E224 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E223 | 57:46