ICE touts record number of deportations in agency's history

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November 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Bessent accuses Lutnick of failing to prevent China from obtaining Nvidia chips
Celebrated countertenor brings classical sound to today's cultural issues
FAA issues rare nationwide ground stop due to 'extraordinary circumstances'
Increasing cost of housing squeezes Americans out of market
Does Van Hollen have enough support to beat Schumer in Senate leadership race?
Brooks and Marcus on how Republicans are responding to midterm losses
News Wrap: Tanker crashes into river cruise boat in New Orleans
November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
A Brief But Spectacular take on finding purpose after military service
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November 13, 2026 - PBS News Hour full episode
November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode
November 9, 2026 - PBS News Hour full episode
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode