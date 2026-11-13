Does Van Hollen have enough support to win leadership race?

Extras
Increasing cost of housing squeezes Americans out of market
Celebrated countertenor brings classical sound to today's cultural issues
ICE touts record number of deportations in agency's history
FAA issues rare nationwide ground stop due to 'extraordinary circumstances'
Bessent accuses Lutnick of failing to prevent China from obtaining Nvidia chips
November 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Brooks and Marcus on how Republicans are responding to midterm losses
News Wrap: Tanker crashes into river cruise boat in New Orleans
November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
News Wrap: 1 killed and 4 injured in D.C. shooting
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November 13, 2026 - PBS News Hour full episode
November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode
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November 2, 2026 - PBS News Hour full episode