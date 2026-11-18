Extras
Matt Pottinger; Dr. Ezekiel Emanuel; Ken Chenault
Rev. John J. Lydon, OSA; Christopher Hale; Robert Kolker; Habiba Nosheen
Filmmaker Habiba Nosheen discusses how gymnastics offers hope to teenage girls in Pakistan.
Matthew Cole discusses his book "Princes and Thieves."
Connor Leahy; Nicholas Thompson; Jess Phillips; Mona Chalabi
Author, data journalist and illustrator Mona Chalabi discusses her new book, "Ten Lives."
Jon Batiste discusses his new nature documentary, "American Amazon"
George Packer on Americans' rebellion against AI data centers.
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Matt Pottinger; Dr. Ezekiel Emanuel; Ken Chenault
Rev. John J. Lydon, OSA; Christopher Hale; Robert Kolker; Habiba Nosheen
Connor Leahy; Nicholas Thompson; Jess Phillips; Mona Chalabi
Alexander Stubb; David Byrne; George Packer
Christiana Figueres; Johan Rockström; Faten Abu Mousa; Bob Kitchen; Chris Miller
Paul Krugman; Keith Humphreys; Brent Orrell; Lina Attalah
David Urban; Wolfgang Ischinger; Stephanie Flanders; Zarina Zabrisky; Rana Foroohar
Jennifer Siebel Newsom; Barbara Kingsolver; Jim Morrison; Jimmy Chin