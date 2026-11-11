November 12, 2026

Extras
Author, data journalist and illustrator Mona Chalabi discusses her new book, "Ten Lives."
George Packer on Americans' rebellion against AI data centers.
Brent Orrell and Keith Humphreys discuss why many American men are not working.
Paul Krugman; Keith Humphreys; Brent Orrell; Lina Attalah
Ski mountaineer Jim Morrison and director Jimmy Chin discuss their film, “Everest: The Other Side."
Jennifer Siebel Newsom; Barbara Kingsolver; Jim Morrison; Jimmy Chin
Rana Foroohar discusses her book "Sea Change: America's New Great Game in the Arctic Circle."
David Urban; Wolfgang Ischinger; Stephanie Flanders; Zarina Zabrisky; Rana Foroohar
Rahm Emanuel weighs in on Democrats’ midterm wins and what comes next for Pres. Trump.
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Paul Krugman; Keith Humphreys; Brent Orrell; Lina Attalah
David Urban; Wolfgang Ischinger; Stephanie Flanders; Zarina Zabrisky; Rana Foroohar
Jennifer Siebel Newsom; Barbara Kingsolver; Jim Morrison; Jimmy Chin
Rahm Emanuel; Mia Mottley; Edward Luce; Ali Vaez
Kai Bird; Tanaz Eshaghian; Wilbert Cooper
David Sanger; Timothy Snyder; Yousef Jabareen; Anshel Pfeffer; Ken Griffin
John Kerry; Emily St. John Mandel; Benjamin Wallace-Wells
Anne Applebaum; Dr. Jean Kaseya; Dr. Catherine Smallwood; Heidi Levine
Nadav Eyal; Shira Efron; Ali Ansari; Chrystia Freeland