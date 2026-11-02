Inside the AP's process for calling election races

Extras
Zelenskyy on his 'emotional' relationship with Trump and fighting Russia
Where the battle for Congress stands heading into Election Day
Tamara Keith and Amy Walter on the early signals to watch on Election Night
Muslim communities confront surge of hostility during midterms
Advocates warn Afghans deported by U.S. will face 'certain death' under Taliban
Surprise endorsement in Michigan Senate race a 'huge distraction,' says Rep. Dingell
News Wrap: Parts of jet may have broken off before crash in Florida
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Trump should 'take stock' and 'own' election outcome, Sen. Tillis says
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October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
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