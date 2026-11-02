News Wrap: Parts of jet may have broken before Florida crash

Extras
Where the battle for Congress stands heading into Election Day
Zelenskyy on his 'emotional' relationship with Trump and fighting Russia
Muslim communities confront surge of hostility during midterms
Tamara Keith and Amy Walter on the early signals to watch on Election Night
Surprise endorsement in Michigan Senate race a 'huge distraction,' says Rep. Dingell
Advocates warn Afghans deported by U.S. will face 'certain death' under Taliban
Inside the AP's process for calling election races
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News Wrap: Judge investigating if Trump officials misled court about D.C. golf course plan
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October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
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