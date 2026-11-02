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PBS News Hour

Where the fight for Congress stands on campaign's final day

Season 2026 Episode 223 | 7m 30s

Candidates spent the day making their final pitches to voters following a weekend of last-minute rallies and a high-profile Democratic defection in Michigan. President Trump delivered his closing message in Washington at the Lincoln Memorial Reflecting Pool after days of campaigning in mostly red states. Lisa Desjardins reports.

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