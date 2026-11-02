Tamara Keith and Amy Walter on the early signals to watch

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Where the battle for Congress stands heading into Election Day
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Zelenskyy on his 'emotional' relationship with Trump and fighting Russia
Muslim communities confront surge of hostility during midterms
Surprise endorsement in Michigan Senate race a 'huge distraction,' says Rep. Dingell
Advocates warn Afghans deported by U.S. will face 'certain death' under Taliban
Inside the AP's process for calling election races
News Wrap: Parts of jet may have broken off before crash in Florida
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode
$6 billion cryptocurrency heist puts investors on edge
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November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode
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October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode