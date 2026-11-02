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PBS News Hour

Advocates warn Afghans deported by U.S. face 'certain death'

Season 2026 Episode 223 | 4m 12s

The Trump administration is preparing to deport at least 150 Afghans over the next 48 hours, first to Pakistan and then to Taliban-controlled Afghanistan. Many of those facing deportation are relatives of those who worked alongside the United States. They could face severe retaliation from the Taliban upon their return. Nick Schifrin discussed more with Shawn VanDiver of Afghan Evac.

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