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PBS News Hour

A breakdown of impeachment articles filed against Hegseth

Season 2026 Episode 229 | 6m 16s

For a legal perspective on the effort to impeach Defense Secretary Pete Hegseth, Geoff Bennett spoke with Eugene Fidell. He’s a longtime military law expert who served as a Coast Guard lawyer and later practiced military law in the private sector. He also co-founded the National Institute of Military Justice, an organization dedicated to improving the military justice system.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
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