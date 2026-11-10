House rejects Hegseth impeachment as GOP selects leaders

Extras
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode
'A Matter of Hope' shines light on social entrepreneurs tackling big issues
U.S. inflation report highlights strain of rising food, energy and housing costs
Mississippi voters reflect on surprising Senate race as count continues
'They want us to fight': Jeffries outlines priorities as Democrats prepare to take power
News Wrap: U.S. charges 3 with plotting attacks at air base and Jewish communities
A breakdown of the impeachment articles filed against Pete Hegseth
November 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Gaza students work toward college degrees after years of war and displacement
South Carolina wins give Democrats hope to expand reach in Deep South
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November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode
October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode