Gaza students work toward college degrees after years of war

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November 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Tamara Keith and Amy Walter on how Trump will govern after the blue wave
South Carolina wins give Democrats hope to expand reach in Deep South
Hegseth faces impeachment push as Congress returns to Washington
What China stands to gain from Nvidia's CEO's alleged affair with spy
How the Nvidia revelations could ripple through the AI industry and global economy
Nvidia's Jensen Huang faces scrutiny over alleged affair with Chinese spy
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Former Sen. Flake, outspoken Trump critic, on the GOP reckoning post-midterms
Georgia Gov.-elect Bottoms reflects on historic victory and the path forward for Democrats
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October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
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