Remembering Jay Rockefeller’s legacy of public service

Extras
News Wrap: Judge blocks construction of Trump’s triumphal arch for now
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Former Sen. Flake, outspoken Trump critic, on the GOP reckoning post-midterms
Sen.-elect Hamilton reflects on why Kansas voters chose a Democrat for U.S. Senate
Georgia Gov.-elect Bottoms reflects on historic victory and the path forward for Democrats
Brooks and Capehart on Trump’s White House shakeup and fallout from the midterms
What to know about a better-than-expected jobs report amid AI bubble concerns
What Trump picking Stephen Miller for chief of staff signals about his agenda
State lawmakers seek greater control over what universities can teach
On 'Settle In,' D.L. Hughley recounts his confrontation with Bill Cosby
Latest Episodes
All
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode
October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode