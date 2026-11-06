What to know about the labor market amid AI bubble concerns

Extras
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Georgia Gov.-elect Bottoms reflects on historic victory and the path forward for Democrats
Brooks and Capehart on Trump’s White House shakeup and fallout from the midterms
Sen.-elect Hamilton reflects on why Kansas voters chose a Democrat for U.S. Senate
What Trump picking Stephen Miller for chief of staff signals about his agenda
Former Sen. Flake, outspoken Trump critic, on the GOP reckoning post-midterms
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Rep. Garcia says voters gave Democrats a mandate to pursue accountability
State lawmakers seek greater control over what universities can teach
Refugee influx and foreign aid cuts strain South Sudan's health care system
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October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
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