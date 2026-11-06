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PBS News Hour

What Trump’s new chief of staff pick says about his agenda

Season 2026 Episode 227 | 6m 55s

Trump has replaced White House chief of staff Susie Wiles with Stephen Miller, the hardline architect of his immigration agenda, after a crushing midterm defeat. Immigration, once a political strength for Trump, became a liability after two years of mass detentions, deportations and armed agents in U.S. cities. Miller’s appointment signals a doubling down on Trump’s agenda. Liz Landers reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 6:23
PBS News Hour
Former Arizona Sen. Flake on the GOP reckoning post-midterms
Former Sen. Flake, outspoken Trump critic, on the GOP reckoning post-midterms
Clip: S2026 E227 | 6:23
Watch 11:06
PBS News Hour
Brooks and Capehart on fallout from the midterm elections
Brooks and Capehart on Trump’s White House shakeup and fallout from the midterms
Clip: S2026 E227 | 11:06
Watch 6:01
PBS News Hour
Hamilton on why Kansas voters chose a Democrat for Senate
Sen.-elect Hamilton reflects on why Kansas voters chose a Democrat for U.S. Senate
Clip: S2026 E227 | 6:01
Watch 5:52
PBS News Hour
Georgia Gov.-elect Bottoms on the path forward for Democrats
Georgia Gov.-elect Bottoms reflects on historic victory and the path forward for Democrats
Clip: S2026 E227 | 5:52
Watch 4:49
PBS News Hour
What to know about the labor market amid AI bubble concerns
What to know about a better-than-expected jobs report amid AI bubble concerns
Clip: S2026 E227 | 4:49
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Watch 9:36
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States seek greater control over what universities can teach
State lawmakers seek greater control over what universities can teach
Clip: S2026 E226 | 9:36
Watch 6:32
PBS News Hour
South Sudan strained by refugee influx and foreign aid cuts
Refugee influx and foreign aid cuts strain South Sudan's health care system
Clip: S2026 E226 | 6:32
Watch 3:58
PBS News Hour
D.L. Hughley joins Geoff Bennett on 'Settle In'
On 'Settle In,' D.L. Hughley recounts his confrontation with Bill Cosby
Clip: S2026 E226 | 3:58
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Episode: S2026 E222 | 57:46
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October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E221 | 57:46
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Episode: S2026 E220 | 57:46
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Episode: S2026 E218 | 57:46