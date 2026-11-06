Former Arizona Sen. Flake on the GOP reckoning post-midterms

Extras
Sen.-elect Hamilton reflects on why Kansas voters chose a Democrat for U.S. Senate
Georgia Gov.-elect Bottoms reflects on historic victory and the path forward for Democrats
What to know about a better-than-expected jobs report amid AI bubble concerns
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Brooks and Capehart on Trump’s White House shakeup and fallout from the midterms
What Trump picking Stephen Miller for chief of staff signals about his agenda
State lawmakers seek greater control over what universities can teach
Newsom plans to commute all of California's death sentences
After midterms, world leaders await Trump's next move in Iran
A look at the midterm races that remain undecided
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November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode
October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode