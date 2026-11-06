Hamilton on why Kansas voters chose a Democrat for Senate

Extras
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Brooks and Capehart on Trump’s White House shakeup and fallout from the midterms
What to know about a better-than-expected jobs report amid AI bubble concerns
Georgia Gov.-elect Bottoms reflects on historic victory and the path forward for Democrats
What Trump picking Stephen Miller for chief of staff signals about his agenda
Former Sen. Flake, outspoken Trump critic, on the GOP reckoning post-midterms
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
After midterms, world leaders await Trump's next move in Iran
A look at the midterm races that remain undecided
Newsom plans to commute all of California's death sentences
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November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
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October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
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