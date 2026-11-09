How the Nvidia controversy impacts the economy and AI

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South Carolina wins give Democrats hope to expand reach in Deep South
Hegseth faces impeachment push as Congress returns to Washington
Tamara Keith and Amy Walter on how Trump will govern after the blue wave
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Nvidia's Jensen Huang faces scrutiny over alleged affair with Chinese spy
What China stands to gain from Nvidia's CEO's alleged affair with spy
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Former Sen. Flake, outspoken Trump critic, on the GOP reckoning post-midterms
Sen.-elect Hamilton reflects on why Kansas voters chose a Democrat for U.S. Senate
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