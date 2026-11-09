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What China stands to gain from Nvidia's CEO's alleged affair

Season 2026 Episode 228 | 5m 19s

To discuss the national security risks of Nvidia's CEO having an affair with a possible foreign intelligence agent, Amna Nawaz spoke with Christopher Johnson. He spent 20 years in the U.S. intelligence community focusing on China. He now runs his own consulting firm, China Strategies Group.

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