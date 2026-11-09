What China stands to gain from Nvidia's CEO's alleged affair

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November 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Gaza students work toward college degrees after years of war and displacement
South Carolina wins give Democrats hope to expand reach in Deep South
Hegseth faces impeachment push as Congress returns to Washington
Tamara Keith and Amy Walter on how Trump will govern after the blue wave
How the Nvidia revelations could ripple through the AI industry and global economy
Nvidia's Jensen Huang faces scrutiny over alleged affair with Chinese spy
Georgia Gov.-elect Bottoms reflects on historic victory and the path forward for Democrats
Brooks and Capehart on Trump’s White House shakeup and fallout from the midterms
Sen.-elect Hamilton reflects on why Kansas voters chose a Democrat for U.S. Senate
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