100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

Markets and midterms pushed Trump to Iran deal, Doran says

Season 2026 Episode 125 | 5m 12s

To discuss the Republican reaction to President Trump's deal with Iran, Amna Nawaz spoke with Michael Doran, a former GOP foreign policy official. He was senior director for the Middle East on the National Security Council in the George W. Bush administration and is now at the Hudson Institute.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E125 | 57:46
Watch 7:42
PBS News Hour
Andrew Lloyd Webber on creative process behind his musicals
Andrew Lloyd Webber on the creative process behind his acclaimed musicals
Clip: S2026 E125 | 7:42
Watch 6:01
PBS News Hour
Americans welcoming World Cup fans from across the globe
How Americans are welcoming World Cup fans from across the globe
Clip: S2026 E125 | 6:01
Watch 4:57
PBS News Hour
White House defends Iran agreement as U.S. lifts blockade
White House defends Iran agreement as U.S. lifts Strait of Hormuz blockade
Clip: S2026 E125 | 4:57
Watch 6:40
PBS News Hour
News Wrap: Ukraine strikes major oil refinery near Moscow
News Wrap: Ukraine strikes major oil refinery near Moscow
Clip: S2026 E125 | 6:40
Watch 6:55
PBS News Hour
Critics warn law could threaten care for immigrant children
Critics fear new Tennessee law could cut off life-saving care for immigrant children
Clip: S2026 E125 | 6:55
Watch 6:27
PBS News Hour
Injured Israeli soldier recounts experience on frontlines
Injured Israeli soldier recounts experience on frontlines against Hezbollah
Clip: S2026 E125 | 6:27
Watch 7:58
PBS News Hour
Trump's reframing of Jan. 6 reignites accountability debate
Trump administration's reframing of Jan. 6 reignites accountability debate
Clip: S2026 E125 | 7:58
Watch 57:46
PBS News Hour
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E124 | 57:46
Watch 4:39
PBS News Hour
U.S. officials reveal key terms of agreement to end Iran war
U.S. officials reveal key terms of agreement to end Iran war
Clip: S2026 E124 | 4:39
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E125 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E124 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E123 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E122 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E121 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E120 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E119 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E118 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E117 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E116 | 57:46