How Israelis are responding to Trump's Iran peace plan

Extras
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Amy Walter and Jasmine Wright on the Iran war's lasting impact on midterm politics
Dermatologist explains benefits of newly approved sunscreen ingredient
U.S.-Iran deal a 'strategic defeat' for Israel, Middle East expert says
Trump hails Iran deal as G7 summit begins in Europe
Monica McNutt reflects on the decades-long wait for a Knicks championship
News Wrap: Newsom says Trump ordering DOJ to investigate him and wife
New book explores America's history of celebrating freedom while excluding millions
What the U.S. and Iran are demanding in the latest peace proposal
Bruce Springsteen on 'critical patriotism' and the power of protest music
Latest Episodes
All
-
All
-
PBS News Hour Season 2026
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode