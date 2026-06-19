U.S. advances in World Cup after win against Australia

The U.S. team secured its spot in the World Cup’s knockout round with a win against Australia on Friday. It’s the first time since 1930 that the American men have won consecutive World Cup matches. To discuss the tournament, Amna Nawaz spoke with soccer writer Leander Schaerlaeckens, author of “The Long Game: U.S. Men's Soccer and Its Savage, Four-Decade Journey to the Top, or Thereabouts."