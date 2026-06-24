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Amanpour and Company

How a Forgotten Document Became America’s Defining Idea

Season 2026 Episode 8191 | 17m 21s

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal . . . ." These are some of the best-known words in American history. Michael Auslin, author of "National Treasure" and a fellow at the Hoover Institution, argues that the Declaration of Independence remains a unifying touchstone for Americans. Auslin joins Walter Isaacson to explain.

Extras
Watch 55:43
Amanpour and Company
June 24, 2026
Mehran Kamrava; Daniel Silverberg; Rula Daood; Alon-Lee Green; Michael Auslin
Episode: S2026 E8191 | 55:43
Watch 55:55
Amanpour and Company
June 23, 2026
Kevin Liptak; Daniel Pacheco; Jonathan Freedland; Gillian Tett; Yoni Appelbaum
Episode: S2026 E8190 | 55:55
Watch 17:43
Amanpour and Company
America 250: Patriotism, History and the Battle Over America’s Story
Yoni Appelbaum discusses how we tell the American story.
Clip: S2026 E8190 | 17:43
Watch 55:52
Amanpour and Company
June 22, 2026
Tom McTague; Josh Fox; Reshma Saujani; JR
Episode: S2026 E8189 | 55:52
Watch 18:00
Amanpour and Company
Trad Wife vs. Girl Boss? Reshma Saujani Says It’s All a Distraction
Reshma Saujani discusses her new documentary, "No Country for Mothers."
Clip: S2026 E8189 | 18:00
Watch 55:30
Amanpour and Company
June 19, 2026
Annalena Baerbock
Episode: S2026 E8188 | 55:30
Watch 18:00
Amanpour and Company
How a Few Shades of Skin Color Changed Everything for One Family
Susan Saulny uncovers a decades-old family secret and unpacks its impact on her family.
Clip: S2026 E8188 | 18:00
Watch 55:29
Amanpour and Company
July 18, 2026
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
Episode: S2026 E8187 | 55:29
Watch 18:14
Amanpour and Company
Sen. Warnock Calls Out First Trillionaire, Supreme Court Voting Rights Ruling
Senator Raphael Warnock discusses his book "The Crooked Places Made Straight."
Clip: S2026 E8187 | 18:14
Watch 17:17
Amanpour and Company
China vs. the G7: Who Runs the Global Economy?
China expert Elizabeth Economy discusses how Beijing is looming over the G7 summit in France.
Clip: S2026 E8186 | 17:17
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Watch 55:43
Amanpour and Company
June 24, 2026
Mehran Kamrava; Daniel Silverberg; Rula Daood; Alon-Lee Green; Michael Auslin
Episode: S2026 E8191 | 55:43
Watch 55:55
Amanpour and Company
June 23, 2026
Kevin Liptak; Daniel Pacheco; Jonathan Freedland; Gillian Tett; Yoni Appelbaum
Episode: S2026 E8190 | 55:55
Watch 55:52
Amanpour and Company
June 22, 2026
Tom McTague; Josh Fox; Reshma Saujani; JR
Episode: S2026 E8189 | 55:52
Watch 55:30
Amanpour and Company
June 19, 2026
Annalena Baerbock
Episode: S2026 E8188 | 55:30
Watch 55:29
Amanpour and Company
July 18, 2026
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
Episode: S2026 E8187 | 55:29
Watch 55:21
Amanpour and Company
June 17, 2026
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
Episode: S2026 E8186 | 55:21
Watch 55:43
Amanpour and Company
June 16, 2026
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Episode: S2026 E8185 | 55:43
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 15, 2026
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Episode: S2026 E8184 | 55:54
Watch 55:42
Amanpour and Company
June 12, 2026
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Episode: S2026 E8183 | 55:42
Watch 55:36
Amanpour and Company
June 11, 2026
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Episode: S2026 E8182 | 55:36