How a Forgotten Document Became America’s Defining Idea

Extras
Mehran Kamrava; Daniel Silverberg; Rula Daood; Alon-Lee Green; Michael Auslin
Kevin Liptak; Daniel Pacheco; Jonathan Freedland; Gillian Tett; Yoni Appelbaum
Yoni Appelbaum discusses how we tell the American story.
Reshma Saujani discusses her new documentary, "No Country for Mothers."
Susan Saulny uncovers a decades-old family secret and unpacks its impact on her family.
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
Senator Raphael Warnock discusses his book "The Crooked Places Made Straight."
China expert Elizabeth Economy discusses how Beijing is looming over the G7 summit in France.
Latest Episodes
All
-
All
-
Amanpour and Company Season 2026
-
Amanpour and Company Season 2025
-
Amanpour and Company Season 2024
-
Amanpour and Company Season 2023
-
Amanpour and Company Season 2022
-
Amanpour and Company Season 2021
-
Amanpour and Company Season 2020
-
Amanpour and Company Season 2019
-
Amanpour and Company Season 2018
Mehran Kamrava; Daniel Silverberg; Rula Daood; Alon-Lee Green; Michael Auslin
Kevin Liptak; Daniel Pacheco; Jonathan Freedland; Gillian Tett; Yoni Appelbaum
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen