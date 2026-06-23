June 24, 2026

Extras
Kevin Liptak; Daniel Pacheco; Jonathan Freedland; Gillian Tett; Yoni Appelbaum
Yoni Appelbaum discusses how we tell the American story.
Reshma Saujani discusses her new documentary, "No Country for Mothers."
Susan Saulny uncovers a decades-old family secret and unpacks its impact on her family.
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
Senator Raphael Warnock discusses his book "The Crooked Places Made Straight."
China expert Elizabeth Economy discusses how Beijing is looming over the G7 summit in France.
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
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Kevin Liptak; Daniel Pacheco; Jonathan Freedland; Gillian Tett; Yoni Appelbaum
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius