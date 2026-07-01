July 10, 2026

Extras
Colette Avital; Bill Weir; Rebecca Solnit; Anna Paulina Luna; Rep. Teresa Leger Fernández
Anne Neuberger discusses the race for quantum computing supremacy.
Maggie Haberman; Jonathan Swan; Rina Amiri; Anne Neuberger
Carlos Barragán uncovers the world of Nigerian romance scammers in his new book "The Yahoo Boys."
David Bier; Natasha Sarin; Yaroslav Trofimov; Carlos Barragán
Elizabeth Stordeur Pryor discusses her book "Something We Said."
Stefano Pozzebon; Edward Fishman; Martin Smith; Elizabeth Stordeur Pryor
Bojan Pancevski; Wafa Mustafa; Waad Al-Kateab; Cal Newport
Prof. Cal Newport unpacks why he thinks the AI industry is "doom trolling."
Latest Episodes
All
-
All
-
Amanpour and Company Season 2026
-
Amanpour and Company Season 2025
-
Amanpour and Company Season 2024
-
Amanpour and Company Season 2023
-
Amanpour and Company Season 2022
-
Amanpour and Company Season 2021
-
Amanpour and Company Season 2020
-
Amanpour and Company Season 2019
-
Amanpour and Company Season 2018
Colette Avital; Bill Weir; Rebecca Solnit; Anna Paulina Luna; Rep. Teresa Leger Fernández
Gen. Stanley McChrystal (ret.); Aziz Abu Sarah; Maoz Inon; Michael Pollan
Cardinal Blase J. Cupich; Nicholas Enrich; Joanne Lipman
Volodymyr Zelensky; Timothy Snyder; Tjada D'Oyen McKenna
Maggie Haberman; Jonathan Swan; Rina Amiri; Anne Neuberger
Stefano Pozzebon; Edward Fishman; Martin Smith; Elizabeth Stordeur Pryor
David Bier; Natasha Sarin; Yaroslav Trofimov; Carlos Barragán
Bojan Pancevski; Wafa Mustafa; Waad Al-Kateab; Cal Newport
Mehran Kamrava; Daniel Silverberg; Rula Daood; Alon-Lee Green; Michael Auslin