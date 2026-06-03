60 Minutes' in turmoil after correspondent Pelley is fired

CBS News fired longtime "60 Minutes" Correspondent Scott Pelley after a contentious all-staff meeting in which he clashed with new Executive Producer Nick Bilton and accused Editor-in-Chief Bari Weiss of “murdering” the storied newsmagazine. It's the latest chapter of upheaval at CBS News. Steve Kroft, a "60 Minutes" correspondent for 30 seasons before retiring, joins Geoff Bennett for more.