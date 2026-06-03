Trump administration cuts ambitious ocean monitoring program

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Dissecting what the latest primary races mean for November elections
Republican Rep. Tom Kean Jr.'s absence raises broader questions about Congress
Iranian strikes set Kuwait's largest airport ablaze amid fragile ceasefire with the U.S.
'60 Minutes' in turmoil after longtime correspondent Scott Pelley is fired
Health workers struggle to contain Ebola outbreak
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
What to know about Trump’s controversial pick of Bill Pulte for acting spy chief
Justice Department scraps Trump’s ‘anti-weaponization fund’ after pushback from Congress
News Wrap: Rubio tries to assure Congress that talks with Iran are continuing
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