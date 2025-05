Las contiendas para el alcalde de Scranton, el Consejo del Condado de Luzerne y los jueces destacan en las elecciones primarias regionales de este martes

EDITOR'S NOTE

WVIA's Robert Collado translated this story.

Las contiendas por la alcaldía de Scranton y el Concejo del Condado de Luzerne probablemente acapararán la atención en el noreste y el centro-norte de Pensilvania, ya que los demócratas y republicanos eligen a los candidatos en las elecciones primarias del martes.

En ocho condados, los republicanos y los demócratas también nominarán candidatos para vacantes de jueces de tribunales de causas comunes o nuevos puestos de jueces. Siete de los ocho han impugnado las contiendas por motivos comunes.

En todo el estado, los votantes elegirán a los nominados para las vacantes de los tribunales superiores y de la Mancomunidad Estatal.

Cada uno es disputado en el lado republicano, pero ninguno en el demócrata.

Las candidatas republicanas son Maria Battista, del condado de Clarion, y Ann Marie Wheatcraft, del condado de Chester, para el Tribunal Superior; y Matt Wolford, del condado de Erie, y Josh Prince, del condado de Berks, para el Tribunal de la Commonwealth.

En el lado demócrata, los candidatos son Brandon Newman, del condado de Washington, para el Tribunal Superior y Stella Tsai, de Filadelfia, para el Tribunal del Commonwealth.

Los votantes también nominarán a numerosos candidatos para jueces de distrito magisteriales locales, juntas escolares, juntas de supervisores municipales, consejos municipales y otros cargos locales.

Los condados de Bradford y Wayne no tienen oficinas de condado para las elecciones de este año.

Los condados de Carbon, Lycoming, Pike, Snyder, Susquehanna y Union no tienen cargos disputados en todo el condado.

Aquí hay un desglose por condado de las contiendas disputadas en todo el condado y las preguntas del referéndum de sí o no:

CONDADO DE BRADFORD

Aunque el condado no tiene oficinas en todo el condado para elecciones, los votantes de cualquier afiliación política en Rome y New Albany pueden opinar en un referéndum que pregunta si están a favor de permitir la venta de licor con licencia dentro de los condados.

CONDADO DE COLUMBIA

La única contienda disputada en el condado enfrenta al actual juez del Tribunal de Causas Comunes, Anthony J. McDonald, ex asistente del fiscal de distrito, contra el actual asistente del fiscal de distrito, David C. James. James es hijo del veterano juez de la Corte de Causas Comunes, Thomas A. James, quien sigue siendo juez principal.

El gobernador Josh Shapiro nominó a McDonald para ocupar un puesto de juez recién creado en enero. El Senado estatal lo confirmó una semana después.

James busca las nominaciones demócratas y republicanas, McDonald solo la republicana.

El ganador de las elecciones del 4 de noviembre también se desempeñará como juez de causas comunes para el condado de Montour.

Los votantes tendrán la opción de elegir el puesto de sheriff en noviembre, pero el actual sheriff Timothy T. Chamberlain, demócrata, y Kristie L. Rospendowski, republicana, no tienen oposición en las primarias.

CONDADO DE LACKAWANNA

En Scranton, la ciudad más poblada del condado y de la región, la alcaldesa Paige Cognetti busca un segundo mandato completo de cuatro años. Se enfrenta a un desafío por la nominación demócrata del ex presidente de la Junta Escolar de Scranton, Bob Sheridan, propietario de un concesionario de automóviles y una empresa de remolques.

En el lado republicano, la copropietaria de un taller de reparación de automóviles, Lynn Labrosky, y la ejecutiva de contabilidad de la empresa de construcción, Trish Beynon, quieren la nominación.

Los ganadores se enfrentarán entre sí y, potencialmente, a los candidatos independientes Gene Barrett y Michael Mancini en noviembre. Ambos han anunciado su candidatura a la alcaldía, pero no han presentado documentos de nominación. Tienen hasta el 1 de agosto.

Los votantes de Lackawanna también nominarán candidatos para juez de la corte de causas comunes y fiscal de distrito, pero ambos cargos tienen titulares que no enfrentan oposición: el juez Mark Powell y el fiscal de distrito Brian Gallagher.

Shapiro nominó a Powell al mismo tiempo que McDonald en el condado de Columbia. El Senado confirmó a ambos hombres el mismo día, la semana siguiente. Según la ley estatal, Gallagher, el primer asistente del fiscal de distrito de Powell, lo sucedió automáticamente, pero debe ganar las elecciones para permanecer en el cargo más allá de enero.

Los votantes tendrán la opción de registrar las escrituras en noviembre, pero la titular Evie Rafalko McNulty, demócrata, y Sharon Soltis Sparano, republicana, no tienen oposición en las primarias.

CONDADO DE LUZERNE

En el condado más poblado de la región, los actuales miembros del Consejo del Condado John Lombardo, Brian Thornton, Greg Wolovich y Kevin Lescavage, todos republicanos, quieren nuevos mandatos de cuatro años.

Se enfrentan a los rivales republicanos Rob Viars, Stephen J. Urban, Jackie Scarcella, Thomas Dombroski y Ronald D. Knapp.

Urban, un ex concejal del condado, perdió una candidatura a la reelección hace dos años, dos meses después de ser acusado de agresión. Se declaró culpable en 2024 de acoso y manipulación de pruebas y fue condenado a un año de libertad condicional. Dombroski también perdió hace dos años.

Por el lado demócrata, los candidatos son Johnny Price, Dawn Simmons, Emily Singh, Chris Belles, Denise Williams, Steven M. Coslett y Tony Perzia.

Los votantes pueden nominar a cinco personas de cada partido.

Los republicanos disfrutan de una mayoría de 7-4 en el consejo de 11 miembros, pero los demócratas ganaron cuatro de los seis escaños disponibles en 2023. Los cinco ganadores de cada bando se enfrentarán en noviembre por cinco escaños.

El condado de Luzerne también tiene un concurso para un nuevo puesto de juez en el tribunal de causas comunes. El abogado Mark Bufalino, expresidente del Partido Demócrata del condado, y el abogado Tom Mosca buscan las nominaciones de ambos partidos.

Los votantes tendrán la opción de elegir al contralor en noviembre. El actual contralor Walter L. Griffith, republicano, y el ex concejal del condado Tim McGinley, demócrata, no tienen oposición en las primarias.

En Hazleton, todos los votantes de la ciudad, no solo los republicanos y los demócratas, pueden opinar sobre si una comisión electa debería estudiar la creación de una nueva forma de gobierno.

También elegirán a siete miembros de la comisión de estudio del gobierno. Los candidatos son Phil Bonafair, los concejales Tommy Bruno y John Nilles, el alcalde Jeff Cusat, el ex alcalde Joseph Yannuzzi, Allison Keegan, Vianney Castro, David Domínguez, Orisa Dotel, Rossanna Gabriel he Isaura Pine.

CONDADO DE LYCOMING

Aunque el condado no tiene cargos disputados en todo el condado este año, los votantes de cualquier afiliación política en Cascade, Gamble, Mifflin y Porter pueden opinar sobre los referendos que preguntan si están a favor de permitir pequeños juegos de azar con licencia en los municipios.

Los votantes de cuatro municipios del condado de Lycoming (Cascade, Gamble, Mifflin y Porter) decidirán si permiten pequeños juegos de azar con licencia en sus comunidades en las elecciones primarias del martes 20 de mayo de 2025. La pregunta para cada municipio es idéntica.

CONDADO DE MONROE

Cinco abogados quieren ganar una de las dos nominaciones de cada partido para juez de la corte de causas comunes. Se trata de Alexander Marek, ex fiscal de distrito adjunto del condado de Northampton; el juez de distrito Jamie Levy; Patrick J. Best, asistente especial del fiscal de distrito del condado; Kelly Lombardo, ex asistente del fiscal de distrito del condado; y Janet Jackson, ex defensora pública adjunta del condado.

Los votantes tendrán la opción de elegir el cargo de tesorero en noviembre, pero la actual tesorera Theresa Johnson, republicana, e Ira Jolley, demócrata, no tienen oposición en las primarias.

CONDADO DE MONTOUR

El condado no tiene contiendas disputadas en todo el condado, excepto la contienda de jueces de causas comunes, que se describió en la sección del condado de Columbia.

CONDADO DE NORTHUMBERLAND

El condado no tiene contiendas disputadas en todo el condado, excepto por dos jueces de causas comunes.

Los candidatos son el Juez de Distrito William C. Cole y el procurador del condado Frank William Garrigan y el Defensor Público Principal del condado Edward C. Greco. Cada uno busca las nominaciones demócrata y republicana.

CONDADO DE SCHUYLKILL

Dos contiendas en todo el condado destacan en la boleta electoral.

En una de ellas, el republicano Michael O'Pake se enfrenta al abogado John Henry Urbanski para fiscal de distrito.

O'Pake, elegido fiscal de distrito por primera vez en 2013 como demócrata, cambió su registro de votante al Partido Republicano en enero y se postula como republicano por primera vez.

En la otra contienda disputada en todo el condado, los republicanos Shawn Butler, el subsheriff jefe del condado, y el oficial de policía del municipio de Blythe, Frank J. DiMarco, se enfrentan por el puesto de alguacil.

Ningún demócrata está en la boleta electoral para fiscal de distrito o alguacil.

CONDADO DE SULLIVAN

El condado no tiene contiendas disputadas en todo el condado, excepto una contienda de jueces de causas comunes. Consulte la sección Condado de Wyoming para obtener más detalles. Los jueces electos de causas comunes sirven a ambos condados.

CONDADO DE TIOGA

El condado tiene dos contiendas en todo el condado, ambas para nominaciones republicanas.

En una contienda, la actual protonotaria/secretaria de los tribunales, Marie Seymour, se enfrenta a las retadoras Reva Baldwin y Heather A. Lundgren.

En la otra contienda, el actual sheriff Frank Levindoski se enfrenta a Scott A. Henry.

Ningún demócrata está en la boleta electoral.

CONDADO DE WYOMING

El condado tiene dos contiendas disputadas en todo el condado.

Con el condado obteniendo un segundo puesto de juez en la corte de causas comunes, tres candidatos quieren el trabajo.

Se trata de los abogados Richard L. Huffsmith, Paul Litwin III y Nina Sordoni.

Cada uno busca las nominaciones demócrata y republicana.

La otra contienda es por la nominación republicana para tesorero del condado entre la tesorera adjunta Carol Bardzel y Judy Barziloski. La titular Patricia Crandall Mead no buscó la reelección.

Ningún demócrata está en la boleta electoral.

En Laceyville, los votantes de cualquier afiliación política pueden votar en un referéndum en el que se pregunta si están a favor de permitir la venta de licor con licencia dentro del condado.